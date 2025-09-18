手足口病個案急升　本周首四天錄14宗涉32人 　九成幼園小學爆發

手足口病個案近月急升，衞生署衞生防護中心公布，由8月底的一周兩宗，上升至本周首4天的14宗，涉及32人，當中逾九成在幼兒中心、幼稚園和小學生爆發。中心指，本地手足口病活躍程度近日顯著上升，提醒市民應時刻保持個人及環境衞生，預防感染；學校如出現爆發個案，應盡快呈報。



因應本地手足口病活躍程度近日顯著上升，衞生防護中心提醒市民應時刻保持個人及環境衞生。（資料圖片）

衞生防護中心的最新監測數據顯示，院舍或學校的手足口病爆發個案有呈上升趨勢，8月24日至30日的一周錄兩宗，共涉及6人。

至最近兩周，即8月31日至9月6日，和9月7日至13日，錄得每周七宗，分別涉及34人和17人。本周首4天，即9月14日至17日，已錄得14宗爆發個案，涉及32人，當中超過百分之九十的爆發個案在幼兒中心、幼稚園和小學發生。

衞生防護中心總監徐樂堅（黃浩謙攝）

中心總監徐樂堅說，香港全年均會出現手足口病，高峰期一般為5月至7月及10月至12月，幼童在學校和院舍內有較多密切接觸，令疾病更易傳播並較大機會出現爆發個案。他指，鑑於手足口病活躍程度有所上升，家長應密切留意年幼子女的健康情況。

他強調，酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，例如腸病毒71型，所以酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。衞生防護中心並提醒，要預防感染手足口病，市民應保持空氣流通、打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物等。