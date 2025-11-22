基孔肯雅熱｜青衣綠悠雅苑女患者家人亦確診　本月中曾同遊深圳

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（22日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲男子，與昨日公布居住青衣綠悠雅苑的60歲女患者來自同一家庭。兩人曾於本月17日一同到訪廣東省深圳市。



中心昨日（21日）就該60歲女患者進行流行病學調查時，發現66歲男患者於本月20日起出現關節痛，隨即轉介病人到仁濟醫院急症室接受檢查及進行驗血檢測。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，已獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。兩名患者尚有一名家居接觸者曾同到深圳，暫時沒出現病徵，正接受醫學監察。



衞生防護中心11月22日公布，本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲男子，與昨日公布居住青衣綠悠雅苑的60歲女患者來自同一家庭。（資料圖片）

由於個案在潛伏期曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，中心初步認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，四宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

自今年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445 271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。