七師傅被指未親身提供服務　被客人追約3萬　七代表稱無和解空間

有「七師傅」之稱的風水師七仙羽(原名：趙玲)，被指為客人提供物業交易及自身健康法事服務時未有現身。客人最終未能以理想價格出售物業，認為七師傅親自提供服務，未履行服務承諾，要求退款。案件今（24日）在小額錢債審裁處再訊，七師傅未有親自到庭，由一名女子代表。原告稱會撤回就法器索償的3800元，現追討約3萬餘元。審裁官關注雙方會否有和解空間，惟被告指已提供服務，認為沒有和解空間。案件押後至明年5月13日再提訊。



申索人郭倩怡，被告趙玲(即七仙羽)。郭在申索書指，她原本預約了「七師傅」於2024年9月10日到「七」於太子的佛堂見面，以處理郭出售物業的事宜。惟當日「七」本人未有現身，郭只能與在場的其他人會面，他們向郭稱可用410萬元賣出物業，要求郭支付14,680元，但郭的物業最終只能以408萬元出售。

七仙羽（七師傅）被客人指提供服時未親身出現，被要求退款。（資料圖片/黃浩謙攝）

七師傅今未有到庭，只由一名女子代表出席。（資料圖片）

申索人郭倩怡稱，她曾問職員甚麼時候可見七師傅(圖)，職員卻叫她念經。（資料圖片）

原申索近3萬元

郭後來再預約，但仍未獲見「七師傅」，並獲告知需再付1.5萬元，郭認為全程沒有與「七師傅」本人會談，並非由她本人提供服務，違反服務承諾，遂向「七」追討全數約3.3萬，但她今撤回3800元法器費用，即現追討約29680元。

宣傳稱七師傅會親自提供服務

原告今指出，她其後發現，同類單位的出售價格較她高十至廿萬，且當初宣傳上有聲稱由「七」親自提供服務，她才會選擇預約。

她其後再預約有關自身健康的法事服務，並繳付了1.6萬元的服務費。她有問甚麼時候會見到師傅，惟職員只叫她念經，又稱會再聯絡安排，最後都沒有見到師傅，認為事件與被告聲稱差距太遠。

案件編號：SCTC 20455/2025