元朗「至臻美容」售含管制成分藥物　一女子被捕　衞生署籲勿用

衞生署早前跟進一宗醫院管理局轉介個案，從元朗宏業南街「至臻美容」美容院購買簡體字名稱的「榮氏高膚康醫用退熱凝膠」樣本作化驗。結果顯示，樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「丙酸氯倍他索」（類固醇藥物）及「咪康唑」；有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。



衞生署今（24日）聯同警方採取執法行動，拘捕一名48歲女子。署方呼籲已購買有關產品的市民應立即停止使用。



涉事藥劑製品「榮氏高膚康醫用退熱凝膠」，名稱屬簡體字。（政府新聞網圖片）

「榮氏高膚康醫用退熱凝膠」含類固醇及處方藥物 產品疑未註冊

衞生署跟進一宗醫院管理局轉介的個案，早前從元朗宏業南街一間名為「至臻美容」的美容院購買名為「榮氏高膚康醫用退熱凝膠」的樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「丙酸氯倍他索」及「咪康唑」。署方並指，有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

衞生署表示，「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用，例如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於獲授權毒藥銷售商（即藥房）憑醫生處方購買。

另外，「咪康唑」用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應，含有「咪康唑」的外用產品亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

衞生署（資料圖片）

衞生署提醒市民，所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪，最高罰款100,000元及監禁兩年。