腦癱嬰聆訊｜申訴署全面調查衞生署15秘書處　行政或嚴重延誤失效

雙非子腦癱案等候醫委會研訊15年，最終醫委會因秘書處未能解釋為何拖延多年，決定永久終止研訊，至前日（3日）宣布覆核決定。申訴專員陳積志今日（5日）表示高度關注為何秘書處未能解釋，宣布展開全面調查，詳細審研衞生署轄下管理局及委員會辦公室。該辦公室正向15個醫療法定組職提供秘書處服務，包括醫委會、牙醫管理委員會、護士管理局等。



陳積志表示，有申訴個案顯示行政支援可能出現「嚴重延誤甚或失效」，除了調查辦公室處理醫療事故投訴程序和機制，亦會調查衞生署如何監管醫療業界處理醫療事故投訴。



申訴專員陳積志今日（9日）公布有關政府支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查報告。（廖雁雄攝）

內地夫婦黎志堅和彭紅英等候醫委會研訊15年，最終醫委會因秘書處未能解釋拖延多年理由，決定永久終止研訊，至前日宣布覆核決定。（鄭子峰攝）

黎遠建出生後3日癲癇，最終腦癱、四肢殘障。（鄭子峰攝）

一對內地姓黎夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。事隔一周，醫委會決定主動覆核決定，月尾召開聆訊處理。（另見稿）

醫委會秘書處隸屬衞生署轄下的管理局及委員會辦公室，辦公室同時為15個與醫療有關的法定管理局及委員會提供秘書處服務。醫委會秘書處主要由行政主任及文書主任職系組成，負責協助醫委會執行註冊事宜、舉辦執業資格試、制定專業守則，以及處理投訴和進行紀律研訊等法定職能。（見另稿）

醫委會研訊排期工作由秘書處負責，而秘書處屬於政府衞生署編制之內。（資料圖片 / 梁思行攝）

申訴專員公署：行政支援可能出現嚴重延誤甚或失效

申訴專員陳積志表示，有申訴個案顯示有關行政支援可能出現嚴重延誤甚或失效，詳細審研秘書處處理醫療事故投訴和調查的程序和機制，探討當中有否改善空間，並提出適切改善建議。

陳積志又表示高度關注近日雙非子腦癱案，秘書處未能解釋為何案件竟拖延長達15年。公署將深入調查衞生署作為公共衞生事務主事部門，如何監管醫療業界處理醫療事故的投訴，以及轄下辦公室所提供的支援及成效，從而查找制度流弊及提出適切改善建議。