紅旗的士明年4月交付　99秒完成換電　淨車價不包電池$18.8萬

現時電動車充電動輒需要一小時，未來本港車主則可以100秒內換電，快速補充能源。龍昇新能源今（24日）宣布，於香港推出全球首台右軚可換電內地豪華車品牌紅旗E-QM5的士，可以在99秒內完成換電，預計明年4月起交車。龍昇並已與電池製造商巨頭寧德時代的子公司合作，在本港設立換電站，預計明年4月交車時在粉嶺、青衣、馬鞍山各有一間可投入服務，預計到2027年底會擴至14間。



車價方面，淨車殼、不連電池價錢為18.8萬元，連電池版本則貴10萬元，明年有免費換電優惠，其後每月無限換電月費4,999元，龍昇稱與現時石油汽的士每月入汽支出相若。



龍昇表示，目前已有300架意向性訂單，的士小巴商總會其中兩間車行，各打算訂購20至30部，認為換電的士更切合行業需要，同時降低了車行的成本，有助推廣電動的士普及化，又期望交車後可立刻投入服務。



龍昇新能源宣布，於香港推出全球首台右軚可換電紅旗E-QM5的士。（林遠航攝）

龍昇新能源宣布，於香港推出全球首台右軚可換電紅旗E-QM5的士。（夏家朗攝）

龍昇新能源宣布，於香港推出全球首台右軚可換電紅旗E-QM5的士。（夏家朗攝）

龍昇CEO：紅旗E-QM5的士媲美平治E-Class級別房車

紅旗E-QM5為該品牌純電動的高端車款，推出五年在內地售出超過25萬架，車長達5米，闊1.9米，前後座椅距離達1.1米，龍昇新能源首席執行官（CEO）黃釗形容達到「E仔（平治 E-Class）」級別。

電池技術由寧德時代負責 最高續航達500公里

今次在香港推出的是右軚可換電的士版本，電池技術由內地電池龍頭寧德時代負責，保證支援未來推出的新技術，最高續航達500公里，可於99秒內完成換電，換電過程全部可由手機控制，車主換電時無須下車；同時支援80kW快速充電。龍昇指，對比現時充電的士，預計司機每年可以節省450小時補充能源的時間。

於香港推出全球首台右軚可換電紅旗E-QM5的士售價18.8萬元及28.8萬元。（夏家朗攝）

於香港推出全球首台右軚可換電紅旗E-QM5的士，實身可見印有「紅旗」二字。（夏家朗攝）

可換電紅旗E-QM5的士車尾箱可擺放多個行李篋。（夏家朗攝）

明年4月推出3個新界換電站 稱可99秒完成換電

4月交付初期，全港會設三個換電站，分別位於馬鞍山、粉嶺坪輋、青衣貨櫃碼頭。每個站有至少13塊電池，可同時充電，30分鐘內便可由20%電力充至80%，以每部車99秒完成換電，龍昇董事總經理葉俊明預計，每次換電，司機都可以換到至少70%電力的電池，每更只需換電一次。

黃釗則表示，對比現時有補貼的石油氣加氣站，每個換電站平均服務的車數更低，不擔心換電站數量不足，又強調會控制交付數量，有信心司機排隊換電時間不多於10分鐘。

龍昇預計，到明年底會增設元朗、屯門、荔枝角、北角、觀塘共五個充電站，2027年底前會再在葵涌、東涌、上環、啟德、將軍澳、大埔增設六個充電站，即屆時全港會有14個換電站，比現有12個補貼石油氣加氣站更多。

紅旗E-QM5的士採用寧德時代電池。（夏家朗攝）

紅旗E-QM5的士電池為可拆式，置於車底。（夏家朗攝）

龍昇新能源宣布，於香港推出全球首台右軚可換電紅旗E-QM5的士。（夏家朗攝）

買不連電池牌本每月需付$1388租用電池 另月付$5,000無限換電

車價及換電費用方面，淨車殼、不連電池價錢為18.8萬元，需額外租用電池，每個月1,388元，首一年有折扣。連電池版本則為28.8萬元，需支付每年2,499元「擕電入網服務費」，頭三年免費。換電費採用月費形式，每月5,000元，可無限換電，明年全年免費。黃釗表示，換電月費與現時石油氣的士每月入氣費用相若。

連電池版本換電後，又如何「擁有」電池？據龍昇，「擕電入網」是指用戶擁有電池所有權，僅通過換電服務獲取電力，若用戶選擇「退網」，可獲得與行駛里程相近的電池，例如有車主在行駛30萬公里後選擇「退網」，便會獲得一塊累積使用了30萬公里的電池。

龍昇新能源首席執行官黃釗透露，已經有約20間車行表達有意採購新車，現已收到300架意向性訂單。（夏家朗攝）

龍昇董事總經理葉俊明預計，每次換電，司機都可以換到至少70%電力的電池，每更只需換電一次。（夏家朗攝）

稱有約20間車行有意採購新車 已收到300架意向訂單

售後服務方面，電池有5年50萬公里原廠保養，連電池版本免費延長至80萬公里。目前香港已有10個特約維修點，位於荃灣的萬尺維修中心將於2026年2月開業。

黃釗認為，換電車解決了現時的士需排隊充電或加氣的問題，有助司機騰出更多時間做生意，而對於車主，電池保險、維修等會由專業電池公司負責，令保養成本降低。他又指，的士業界對反應正面，已經有約20間車行表達有意採購新車，現已收到300架意向訂單；預計明年四月起交車，每月最多可交100架。

香港的士小巴商總會幹事馮國才（右）、發言人翁國豪（左）表示，各自的車行都打算訂20至30部換電的士。（林遠航攝）

香港的士小巴商總會幹事馮國才認為，換電的士長遠可幫助司機提高收入。（夏家朗攝）

的士小巴商總會：期望增建更多換電站 滿足司機需要

香港的士小巴商總會幹事馮國才、發言人翁國豪表示，各自的車行都打算訂20至30部換電的士。翁國豪對新的士表示期待，稱本港現有的充電配套，不足以應付政府2027年底3,000部電動的士的目標，有信心司機會有興趣，又期望龍昇可以增建更多換電站，滿足司機需要。

馮國才亦指，充電的士需要充電一小時，不少司機都「好痛苦」，又稱「時間就是金錢」，認為換電的士長遠可幫助司機提高收入。

未來換電費用或會由車行承擔，又會否轉嫁到司機的車租？翁國豪稱要有待研究，要視乎司機對換電方案的看法。二人又表示，預計一收到新車，便會立即租出，換言之，明年四月起，本港路面上便會有紅旗的士行走。