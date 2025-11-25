維多利亞教育機構親子交流團東京改成都　稱考慮港府外遊警示

日本首相高市早苗早前發表的涉台言論，引發中日關係新一輪緊張。繼有消息指港府已開始暫停與日本駐港總領事館的官方往來，本港也有幼兒教育機構將原定赴日的交流行程更改。



圖為2025年11月24日，Facebook 專頁「中環十一少」上載維多利亞教育機構的學校通告。（「中環十一少」Facebook 專頁圖片）

Facebook 專頁「中環十一少」周一（24日）上載維多利亞教育機構的學校通告，內容顯示原定2026年4月6日至4月10日復活節假期期間、目的地為日本東京的年度親子海外交流團，將把目的地更改為中國四川成都。

通告解釋，因應港府近期呼籲，計劃前往日本的港人需提高警惕及注意安全，同時保安局已更新了「外遊警示制度」的相關資訊。該機構經審慎評估整體環境的安全及不確定因素後，決定更改交流團地點，以保障家長及幼兒的安全。有關成都的詳細行程及安排，將會在本周內公布。

通告文末感謝各位家長的理解與支持，稱期待透過這次交流，讓幼兒和家長能在安全愉快的環境中獲得珍貴的文化交流與成長體驗。

中日關係・中日國旗：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華。應時任中國總理李克強邀請，安倍晉三10月25日至27日對中國進行正式訪問。（Getty）

李家超同日稱：日本錯誤言論嚴重惡化中日交流氣氛

同日行政長官李家超也表示，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害了中國人民的感情，亦挑戰戰後的國際秩序，所有中國人都不會同意。外交部亦多次提出嚴正交涉，要求收回錯誤言論。港府支持國家對日本的外交政策，保安局已經更新了外遊警示的網頁資料，提醒赴日或在日本的港人，應該提高警惕，注意安全。保安局會密切監察事態發展，作出應變。而香港的航空公司亦已經表示，會為前往日本的乘客提供調整行程的方便和彈性選項。

李家超稱，這次日方極其錯誤的言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令很多交流的成效的可能性存疑。港府會密切監察所有這方面的發展，相關安排必須符合國家尊嚴和港人利益，當局會不斷留意國家的立場和政策。