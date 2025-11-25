競爭條例｜5案涉交換敏感商業資料4裁違例罰3000萬　披露接收同罪

除了合謀定價外，交換敏感商業資料同損消費者利益。競委會今日（25日）起展開大型宣傳，提醒不同行業若披露或接收未來定價、員工薪酬、投標意向等商業資料，都可能涉及違反《競爭條例》，一旦罪成，罰款可達企業過去3年本地年度營業額的10%，更被取消董事資格令最長5年。



自2015年起，入稟競爭事務審裁處的15宗相關案件，就有5宗涉及交換敏感商業資料，涉及涉及資訊科技、入信機、清潔服務、地產代理商及政府資助計劃等。競委會提醒，若企業收到相關敏感資料，應以書面或公開形式表明不希望接收資料，劃清界線，並向競委會作出舉報，否則視為同罪。



競委會由11月25日起展開大型宣傳教育活動，加深公眾了解「交換敏感資料」的潛在問題。（歐陽德浩攝）

競委會公布，由今日起展開大型宣傳教育活動，加深公眾了解「交換敏感資料」的潛在問題，提醒企業注意交換敏感商業資料的潛在競爭風險，包括推出全新電視宣傳短片、出版小冊子、舉辦巡迴展覽及講座等。

交換未來定價意向、員工薪酬及營業額等亦或違競爭條例

競委會表示，同行間在日常營運中，若分享僱員安全標準的最佳做法、討論公共政策與監管事宜、有助預測需求和避免供不應求的資料，都屬正常商業行為。不過，若與競爭對手涉及交換以下資料，則有可能引起競爭問題，包括：

1. 交換未來定價意向或價格元素，例如折扣、佣金率及回贈等

2. 商業策略包括投標意向等

3. 與成本相關的員工薪酬、生產成本等

4. 與營業數額相關的銷量、營業額及市場佔有率等



競委會由11月25日起展開大型宣傳教育活動，包括舉辦講座及展覽等。（歐陽德浩攝）

價格及營業數額資料在商業上最為敏感

由於企業應獨立擬定和執行各自的商業策略，分享敏感商業資料讓企業間更容易預測和配合彼此的行為，市場競爭將被削弱，最終有可能導致價格上漲、質素下降及選擇減少。但交換資料是否引起《條例》下的競爭問題，仍視乎個案情況而定，不能一概而論，包括：

1. 資料的商業敏感程度：價格及營業數額的資料在商業上最為敏感

2. 資料的新舊：分享未來或當下的資料可能引起競爭問題

3. 資料的詳細程度：分享個別公司的資料，較分享綜合且匿名的資料可能損害競爭

4. 市場特徵：當市場上只有少數參與者，企業交換資料更可能損害競爭

5. 交換資料的頻率：頻繁交換資料較可能引起競爭問題



競委會行政總裁畢仲明。（歐陽德浩攝）

接收方若獲得商業敏感資料需劃清界線 否則同罪

若交換商業敏感資料的個案一旦罪成，最高罰款可達企業過去3年本地年度營業額的10%，更被取消董事資格令最長5年，受害者也可能陸續提起後續訴訟。

競委會提醒，不論是披露或接收的一方，都同樣面臨風險，接收方切勿置之不理，否則視為考慮有關敏感資料，反而應以書面或公開形式表明不希望接收資料，劃清界線，繼續獨立作出商業決定，並向競委會作出舉報。

競委會行政總裁畢仲明（左）、競委會行政總裁（政策及倡導事務）蕭滿章（右）。（歐陽德浩攝）

協會、分銷商等第三方非直接交換資料 同須負上法律責任

此外，企業亦有可能透過第三方，例如行業協會、供應商或分銷商等交換資料。競委會指出，該做法與直接交換資料同樣損害競爭，第三方可能因參與交換資料違反《條例》，因而須負上法律責任。

競委會建議，行業協會留意向會員收集資料時，須審慎行事，應交由獨立於會員或第三方處理，一般情況下，以匿名、綜合形式分享歷史性資料，不大可能構成競爭問題。

競委會行政總裁畢仲明表示，會特別為行業協會準備簡便的指南。（歐陽德浩攝）

合謀定價與交換敏感商業資料分別在於具有協議

不過合謀定價與交換敏感資料又有何分別？競委會行政總裁（政策及倡導事務）蕭滿章解釋，合謀定價牽涉交換敏感資料，而交換敏感資料造成的後果可能是合謀定價，但最大分別在於合謀定價具有協議的成份。

競委會行政總裁畢仲明指，市民可能認為交換敏感商業資料對競爭的影響不大，但實際上卻同樣損害消費者的利益，競委會特別為行業協會準備簡便的指南，提醒各界如何避免交換資料的風險。

由2015年起，入稟競爭事務審裁處的15宗案件中，有5宗涉及交換敏感商業資料的行為。（歐陽德浩攝）

2015年起5案涉交換敏感商業資料 涉清潔服務地產代理等界別

由2015年《競爭條例》生效後，入稟競爭事務審裁處的15宗案件中，有5宗涉及交換敏感商業資料的行為，共牽涉23個業務實體或人士，涉及資訊科技、入信機、清潔服務、地產代理商及政府資助計劃等不同界別。

其中4宗案件的所有答辯人均被裁定違反《條例》，共須支付近3,000萬元罰款，4人被取消董事資格兩年；另一宗則有待審訊。