滑板車禁入滑板場　爭取八年不果　港隊選拔前兩日才「酌情」租出

香港政府在2022年施政報告稱，會推廣滑板等項目及翻新康文署滑板場。《香港01》發現在同一場地玩、新興的滑板車項目，卻不可以在香港滑板場內玩，甚至港隊滑板車選拔都要向康文署申請「非指定用途」才可酌情批准。

中國香港滾軸運動及滑板總會爭取「滑板車入滑板場」八年仍未成功，亞洲輪滑聯會滑板車技術委員麥詠倫稱，已翻新的大窩口滑板場地符合到國際標準，但康文署一直拒「滑板車」於門外，另設一套規則阻礙運動發展。他指運動員缺國際水平場地訓練，難再提升一個層次。



新興的滑板車不可以在香港滑板場內玩，港隊滑板車選拔都要向康文署申請「非指定用途」才可酌情批准。（鄭子峰攝）

香港政府在2022年施政報告稱，會推廣滑板等項目及翻新滑板場。同樣為極限運動的滑板車，在2000年代初開始流行，與滑板及直排滑輪等極限運動均使用同一場地作比賽。香港現時有五個極限運動場，可供滑板、滑板車、直排滑輪及BMX單車使用；八個滑板場可供滑板或直排滑輪使用，但滑板車則被排除在外，無法在滑板場使用。

翻新成國際標準滑板場 滑板車被排除在外

香港現時已翻新了兩個符合國際滾軸總會（World Skate）標準的場地，包括粉嶺安樂門街極限運動場及大窩口滑板場，現正籌備翻新葵涌的滑板場及其他滑板場，預計將會有更多符合國際標準的滑板場誕生。

國際滾軸總會是負責奧運滑板項目最大權力的國際總會，麥詠倫（Alan）是轄下的亞洲輪滑聯合會滑板車技術委員會委員，同時為香港極限運動聯會副主席，亦兼任港隊滑板車教練。現時管理滑板、滑板車及直排滑輪的運動總會為中國香港滾軸運動及滑板總會。

麥詠倫（Alan）表示，與中國香港滾軸運動及滑板總會爭取「滑板車入滑板場」長達八年，仍未獲康文署同意。（鄭子峰攝）

已翻新的大窩口滑板場地符合到國際標準，但康文署一直拒「滑板車」於門外，只在滑板車港隊選拔前兩日才肯「酌情批准」租用。（鄭子峰攝）

港隊選拔前兩天才獲「酌情批准」租場

日本在11月有滑板車世界錦標賽，過往都只在歐洲等地舉行。Alan稱他們在10月作港隊滑板車選拔時，早已向康文署租用已翻新、符國際標準的大窩口滑板場，除被要求填寫較複雜的「非指定用途」表格外，在臨選拔前兩天才獲康文署「酌情批准」租借場地。

Alan表示當年以香港極限運動聯會身份，與總會一直向康文署爭取「滑板車入滑板場」長達八年，都未能成功。他指總會都認為滑板場和極限運動場是完全一樣，是名稱上的分別，只是方便康文署管理。他表示康文署當年會區分兩種場地，是因為BMX單車會對場地損耗較大，以及較大的BMX單車會易生危險，故滑板場不准許BMX單車進入，但後來康文署演變成只准滑板進入。

有參與港隊選拔、玩了兩年多滑板車的吳斯朗稱，曾經兩次去過東涌滑板場均被保安驅趕，保安有次更報警驅趕他們。（鄭子峰攝）

滑板車運動員吳斯朗表示，希望康文署可開放符國際標準的場地予運動員練習，指不同的場地有助運動員提升水準。（鄭子峰攝）

兩組織爭取八年入滑板場不果 拒納總會及專業意見

Alan指在2017年或之前，極限運動場都是不准滑板車入場玩，是兩個組織自2010年開始爭取，2016年在區議會向康文署署長遞信，成功爭取入極限運動場玩。但是，他們當時不知道還有滑板場的區分，變相康文署無批准滑板車可以入滑板場玩。

Alan無奈表示，已提供所有文件予康文署，也換了數名署長，但是到今天他們都沒有真正的回覆。他指康文署沒有白紙黑字回覆總會，只在電話口頭說覺得滑板車危險，不適合在這些場地使用。他質疑署方的雙重標準，為什麼極限運動場可以使用，而滑板場卻不可以使用呢？

記者與滑板車運動員到訪東涌滑板場，保安三次作出驅趕，明言場內嚴禁踩滑板車。（梁祖饒攝）

東涌滑板場禁止踩滑板車及BMX單車，但直排滑輪卻可使用，但大窩口滑板場卻只准許滑板使用，規則不一致。（梁祖饒攝）

東涌場地寫明「禁踩滑板車」 保安三度驅趕

記者與滑板車運動員到大窩口及東涌的滑板場視察，大窩口場地只准滑板使用，是港隊選拔才准許滑板車及直排滑輪入場。東涌的滑板場則寫明禁止滑板車入場，但卻可給直排滑輪使用，期間滑板車運動員在場練習，被保安三次作出驅趕。

有參與港隊選拔、玩了兩年多滑板車的吳斯朗稱，他住在柴灣，現時多數去美孚的極限運動場練習。他曾經兩次去過東涌滑板場均被保安驅趕，並指第一次與家長在場時獲保安勸喻，保安稱他再踩便會報警，他第二次與朋友到場，保安便報警處理，警方也以不合規矩為由要求他們離去。

Alan稱康文署管理場地時，經常「僭建」不少規則，阻礙運動發展。他表示自2004年起，他一直有與康文署協調及提供意見，現在極限運動場及滑板場門外的使用者守則規例，都是Alan寫的。但是，他指滑板場從來無限制滑板車或直排滑輪入場，每區康文署都有不同的規例，衍生了東涌滑板場可玩直排滑輪，大窩口滑板場又不可玩的情況。他指滑板車可入極限運動場，不可入滑板場，就是同一道理。

蒲崗村道極限運動場的深碗池長年圍封，要求總會有教練在場及訂場才可使用，保安稱入職兩年來都未見有人使用。（梁祖饒攝）

深碗池圍封十多年 扼殺運動員發展

除限制滑板車的「街式」運動員外，康文署的規則同樣扼殺了滑板及滑板車「碗池」運動員的成長。Alan稱康文署要求總會訂場及有總會教練在場的情況下，才可使用深碗池，但他們是以義務性質擔任教練一職，沒可能長期在場看管，他指十多年來碗池都是長期圍封，幾乎無人使用。

「街式」運動員就是在模仿街道的障礙場地作花式表演，「碗池」運動員則是在像碗或鑊一樣的場地作花式表演。記者到訪蒲崗村道極限運動場，場內的深碗池被圍封，保安指入職兩年來從未見人使用深碗池，需要事先申請。

Alan指「碗池」性質都很像我們滑板車，因為香港只有很少的碗池運動員，香港的標準碗池有了十多年，但一直都是圍封不能使用，但中國較遲建好標準碗池，國家隊「碗池」運動員卻入到奧運，康文署的場地管理問題明顯是有影響運動發展。

康文署回覆稱，蒲崗村道極限運動場在2024年錄得14,874使用人次，但未有回覆深碗池的使用人次。

港隊滑板車及直排滑輪選拔都要向康文署申請「非指定用途」才可酌情批准租用符國際標準的大窩口滑板場。（鄭子峰攝）

他表示康文署是窒礙滑板車運動的發展，大歎投訴無門。他以總會教練或亞洲技術委員等身份，用正常渠道表達事件，爭取了滑板車入滑板場八年未獲理會。康文署職員說他們有自己的一套準則，但總會舉辦比賽時都是跟隨國際例及奧運標準，反問「究竟要跟從康文署規則，還是跟回我們運動的標準呢」。

他指在極限運動場開放給滑板車約半年後，有香港運動員在韓國春川參加2018年國際極限運動錦標賽，奪得特技滑板車公園賽金牌。Alan稱已浪費了上一代的運動員，新一代香港運動員已是達到亞洲水平，但無場地訓練令水平難再提升一個層次，希望康文署可容許滑板車入場玩。

香港現時已翻新了兩個符合國際滾軸總會（World Skate）標準的場地，包括粉嶺安樂門街極限運動場及大窩口滑板場，現正籌備翻新葵涌的滑板場及其他滑板場。（梁祖饒攝）

康文署無回覆拒滑板車入場原因

康文署回覆稱現有五個極限運動場、29個滾軸溜冰場及17個單車場地作滑板車活動，轄下八個滑板場一般只作滑板活動，但未有回覆拒絕滑板車入場原因。署方稱支持港隊選拔，故建議使用「非指定用途」訂場，康文署稱一直有就滑板場地使用安排，與總會溝通及諮詢，會繼續持開放態度聆聽及溝通。