快遞騙案｜多人收淘寶抽獎券　警方反詐中心接查詢　籲勿掃二維碼

內地近年頻現的「快遞騙案」近日疑似「攻入」香港，多位市民於社交平台threads稱收到來歷不明的順豐速遞包裹，載有一張印有「淘寶備戰雙12」優惠的抽獎劵，背後有二維碼，另有一塊面膜。



警方反詐騙協調中心證實近日接獲多宗市民查詢，指收到來歷不明的順豐快遞，包裹內有上述的物品。中心提醒接到同類包裹的市民，切勿輕率掃描二維碼，或提供銀行或信用卡資料，應警惕刷單任務等常見騙局。



至少3人在近日在社交平台threads發帖稱，收到一件來歷不明的順豐速遞包裹，載有一張印有淘寶「雙12」優惠的抽獎劵、以及一塊寫有簡體字的面膜包裝，懷疑為騙案。（threads/monchibaker）

警方反詐騙協調中心提醒市民，若收到來歷不明的包裹宣稱中獎，應小心詐騙，輕率切勿掃描包裹內物品的二維碼。（警方圖片）

就近日有市民懷疑接到來歷不明的順豐速遞包裹，疑為騙案，警方回覆《香港01》查詢證實，近日接獲市民查詢，表示收到不明來歷的快遞，內含抽獎券、二維碼及贈送面膜，寫有「淘寶備戰雙12」等字眼。

警方反詐騙協調中心提醒市民，若收到類似來歷不明的包裹，切勿輕率掃描二維碼，或提供銀行或信用卡資料，務必警惕刷單任務等常見騙局。如懷疑受騙，請即致電「防騙易熱線18222」查詢。

中心呼籲市民切勿輕信以「刷單員」、「下單員」或「點讚員」等作招徠的招聘廣告；提醒身邊親友提防受騙；並提醒市民，警方指即使發送訊息的陌生人能說出你的個人資料，並不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料。