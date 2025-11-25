快遞騙案攻港？多人沒網購惟收面膜包裹　內含「淘寶」抽獎二維碼

內地近年頻現「快遞騙案」，騙徒於速遞包裹放入附有二維碼或網址的中獎卡，誘騙受害人完成刷單任務，最終騙走大額本金。該手法近日疑似「攻入香港」，至少3人於社交平台threads稱收到來歷不明、由元朗順豐站寄出的速遞包裹，載有一張印有「淘寶備戰雙12」優惠的抽獎劵，背後有二維碼，包裹內還有一塊面膜。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒，切勿掃描可疑二維碼，因其有機會連接至釣魚網站。市民一旦在網站輸入信用卡資料及一次性密碼，便有機會被盜用信用卡，難以向銀行追討款項。《香港01》正向順豐、淘寶、警方等查詢。



至少3人在近日在社交平台threads發帖稱，收到一件來歷不明的順豐速遞包裹，載有一張印有淘寶「雙12」優惠的抽獎劵、以及一塊寫有簡體字的面膜包裝，懷疑為騙案。（threads/monchibaker）

至少三人沒淘寶 惟收元朗順豐站寄出包裹

綜合該3名疑似受害人的帖文，他們均收到一份由陌生人從元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹，載有一張印有淘寶「雙12」優惠的抽獎劵，以及一塊面膜。收件人的姓名、電話及地址均為正確，屬於發帖者本人或其家屬。他們均對郵件感懷疑，其中有人指甚少使用淘寶，另有人稱已赴英國超過一個月，近日沒有在香港網上購物，但仍收到包裹。

綜合該3名疑似受害人的帖文，他們均收到一份由陌生人在元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹。（threads/mydogiscute_thanks）

央視：以獎品作招徠實為刷單編案

翻查資料，該手法類似內地四類常見的快遞騙局之一。內地央視網今月報道指，受害人會收到一件來歷不明的速遞郵件，包裹內有一張外觀精美的中獎卡，聲稱刮獎即送禮品。當受害人掃描二維碼，便進入釣魚網站或假冒客服，被誘導刷單做任務。初時騙徒會給予「甜頭」，但最終會以「任務超時，系統卡單」為由，一次性騙走大額本金。

內地央視網指受害人會收到一件來歷不明的速遞郵件，包裹內有一張中獎卡，聲稱刮獎即送禮品。當受害人掃描二維碼，便進入釣魚網站或假冒客服，被誘導刷單做任務。（內地央視網截圖）

方保僑：騙徒或盜用信用卡 網站或含病毒

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，這種結合線上和與線下的「O2O騙案」並非新鮮事，以往曾有市民收到信件，被指尚未繳交欠款，需要於網上繳款。由於實體郵件像真度高，更容易令市民墮入騙局。

他提醒市民切勿掃描來歷不明的二維碼，因有機會連接至釣魚網站，而這些網址往往與真實網站相似。若受害人在網站輸入信用卡資料及一次性密碼，便有機會被盜用信用卡，「表面上碌咗10元，但背後碌咗1萬元。」他又稱，若市民主動輸入一次性密碼，將難以追討款項，因從銀行角度而言，市民已核准該筆交易。

他說這些可疑的二維碼，除了有機會連結至釣魚網站，亦有機會載有病毒或木馬程式。他建議市民如有懷疑應致電相關公司核證。他又稱，事件反映個人資料已被泄露，市民需加以警剔。