首8個月騙案逾2.8萬宗損失50億　學生成假外賣平台「釣魚」目標

保安局局長鄧炳強披露，今年首8個月警方共接獲28,379宗騙案，損失金額為50.2億元，較去年同期分別下跌1%及14.5%，當中涉及本地和內地學生的電話騙案合共270宗，損失金額逾億。



鄧炳強指出，警方注意到近來涉及學生的電話騙案多涉及假冒外賣平台發送釣魚短訊，指示受害人致電「假客服」，再誘騙其支付「保證金」以取消訂單。至於網絡詐騙案方面，不少詐騙集團透過Facebook、Instagram、WhatsApp等平台，誘使學生參與虛假的「刷單」活動。警方反詐騙協調中心已加強在網站及相關社交媒體平台發出防騙警示。



邱達根關注涉內地生騙案 鄧炳強：今年最嚴重案件損失4000萬，兩人被捕

科技創新界議員邱達根在今日立法會大會提出書面質詢，關注涉及內地學生的騙案去年達327宗。他引述警方數字指相關案件損失總金額超過2.3億元，平均每名學生被騙超過70萬元，更有內學生懷疑因誤墮假冒官員的電話騙局而跳樓輕生。他詢問政府有否分析涉及學生的電話及網絡詐騙方式，以及將採取什麼應對措施。

鄧炳強在回應中強調，詐騙是嚴重罪行。最高可判處監禁14年。他交代，今年首8個月涉及專上院校本地學生和內地學生的電話騙案分別為184宗及86宗，損失金額分別約為3,200萬元及7,500萬元。損失金額最高一宗發生於今年4月的「假冒官員」電話騙案，損失超過1000萬港元。受害人為1名25歲內地大學生。警方已於今年7月拘捕兩名涉案內地男子，起訴共3項「洗黑錢」罪。

警方在中大迎新日傳授防騙貼士。（資料圖片）

警方與公安共製防騙視頻 在口岸及社交平台播放

在教導內地學生防騙方面，鄧炳強表示，警務處處長早前已透過全港大專院校去信新來港學生及其家長，呼籲特別留意及防範常見的騙案手法，並鼓勵他們善用警方「防騙易熱線」及「防騙視伏App」。警方亦與國家移民管理局、公安部刑事偵查局及香港入境事務處共同製作防騙視頻，展示騙徒常用的犯案手法，並自今年6月起在各口岸、內地出入境辦證大廳，以及小紅書、抖音等社交媒體播放。警方亦與國家教育部留學服務中心協作，在內地舉辦多場分享會，向超過1.1萬名留學生及家長講解防騙資訊。

今年6月，警務處在金鐘夏慤花園舉辦「提子五歲防騙生日派對」，舉行急口令比賽、互動遊戲攤位等，加強市民的防騙意識。

警方亦已推出「網上學習套件」。鄧炳強表示，警方早前與個別院校合作進行有關大學生詐騙認知的調查，收集逾3000份回覆，發現近85%受訪者曾參與「網上學習套件」，而曾完成該學習套件的學生遭遇詐騙而 有金錢損失的比率比未曾參與者低58個百分點。

梁美芬冀加強對留學生情緒支援 孫玉菡：教資會增撥款推動全人發展

選委界議員梁美芬關注，政府除了提高學生對詐騙的防範意識外，有否加強對海內外留學生的情緒支援服務，讓他們在港能專注學習。勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆指，教資會一直支持大學提倡精神健康和正向教育，並加強對學生的各類支援服務，在2022／23至2024／25三年期內增撥3,000萬元設立「全人發展基金」，支持各教資會資助大學舉辦豐富學生課外學習體驗的項目，從而推動年輕一代的全人發展。

各大學亦正利用教資會提供的「內地與環球連繫及學習體驗資助計劃」的額外撥款，舉辦提倡多元校園文化的活動，推動不同背景及文化的學生增進交流，以締造多元共融的國際化學習環境。