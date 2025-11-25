快遞騙案｜多人收雙12抽獎券　淘寶：非官方屬詐騙　設專案組跟進

內地近年頻現「快遞騙案」，騙徒於速遞包裹放入附有二維碼或網址的中獎卡，誘騙受害人完成刷單任務，最終騙走大額本金。該手法近日疑似「攻入香港」，至少3人於社交平台threads稱收到來歷不明、由元朗順豐站寄出的速遞包裹，載有一張印有「淘寶備戰雙12」優惠的抽獎劵，背後有二維碼，包裹內還有一塊面膜。



香港淘寶回覆《香港01》查詢指，該抽獎券「肯定並不是來自我們淘寶官方」，是第三方的詐騙行爲。香港淘寶已第一時間成立專案組，正在釐清問題。



綜合該3名疑似受害人的帖文，他們均收到一份由陌生人在元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹。（threads/mydogiscute_thanks）

至少3人在近日在社交平台threads發帖稱，收到一件來歷不明的順豐速遞包裹，載有一張印有淘寶「雙12」優惠的抽獎劵、以及一塊寫有簡體字的面膜包裝，懷疑為騙案。（threads/monchibaker）

淘寶：已成立專案組

綜合該3名疑似受害人的帖文，他們均收到一份由陌生人從元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹，載有一張印有淘寶「雙12」優惠的抽獎劵，以及一塊面膜。收件人的姓名、電話及地址均為正確，屬於發帖者本人或其家屬。他們均對郵件感懷疑，其中有人指甚少使用淘寶，另有人稱已赴英國超過一個月，近日沒有在香港網上購物，但仍收到包裹。

淘寶回覆查詢指，該抽獎券「肯定是並不是來自我們淘寶官方」，是第三方的詐騙行爲。淘寶已第一時間成立專案組，目前正在高效率地釐清問題。

近日有市民收到由陌生人從元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹，載有一張印有淘寶「雙12」優惠的抽獎劵，以及一塊面膜。（董素琛攝）

央視：以獎品作招徠實為刷單編案

翻查資料，該手法類似內地四類常見的快遞騙局之一。內地央視網今月報道指，受害人會收到一件來歷不明的速遞郵件，包裹內有一張外觀精美的中獎卡，聲稱刮獎即送禮品。當受害人掃描二維碼，便進入釣魚網站或假冒客服，被誘導刷單做任務。初時騙徒會給予「甜頭」，但最終會以「任務超時，系統卡單」為由，一次性騙走大額本金。