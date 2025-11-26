頂好大光麵停產｜粉絲湧專頁留言表不捨：沙嗲牛從此沒了靈魂伴侶

有57年歷史、標榜100%香港製造的「頂好大光麵」，其生產商金源食品有限公司今早（26日）宣布將於12月正式結束營運。曾有近八成茶餐廳採用大光麵，「停產」消失一出，大批粉絲湧往頂好大光麵專頁表達不捨：「感激你地（哋）帶來的味道」、「沙嗲牛從此沒有了靈魂伴侶」。



沙嗲牛肉是大光麵的好拍擋，有人就稱：「沙嗲牛從此沒有了靈魂伴侶。」、「大光麵配沙嗲牛肉 好好味,以後食唔到啦。」（頂好大光麵fb圖片）

生產「頂好大光麵」的金源食品有限公司宣布12月結束營運。圖為方榮記「沙嗲牛炒大光麵」。（頂好大光麵fb圖片）

有茶餐廳名物之稱的頂好大光麵，搭配餐蛋或沙嗲牛肉堪稱一絕。大光麵於1969年由金源食品有限公司代理，主要供應茶餐廳、大牌檔及車仔麵檔使用，較少作零售用途，目前只有部份指定銷售點提供家庭裝「頂好光身麵」。光麵的最大特色是只有麵餅，沒有調味粉兼獨立包裝。

頂好大光麵生產商金源食品有限公司今早官宣將停業後，貼文短短兩小時引來逾3700個心情表達及近300個留言。有人表示希望大光麵有日東山再起，有人懷念哪熟悉的味道：「我都是食頂好大光麵大的，40幾歲人，食嘢冇咩要求，但如果見到有茶記一箱箱大光麵冧喺舖面嘅話，會即刻入去試下食，感激你地帶來的味道。」

當中，沙嗲牛肉是大光麵的好拍擋，有人就稱：「沙嗲牛從此沒有了靈魂伴侶。」、「大光麵配沙嗲牛肉 好好味,以後食唔到啦。」