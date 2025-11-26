頂好大光麵停產｜方榮記支持逾10年廚師不捨：口感煙靭、難找同款

有57年歷史、標榜100%香港製造的「頂好大光麵」，將於今年12月底結束營運，不少市民感不捨。有食客知悉消息後特意尋找使用大光麵的餐廳，緬懷童年回憶；使用大光麵逾10年的九龍城食肆「方榮記」，該店廚師表示，「大光麵口感煙靭，符合港人口味」，對於停產消息感到不捨，煩惱日後應找哪一類麵底來源。



頂好大光麵在社交平台宣佈停產。（ 網上圖片)

九龍城方榮記飯店使用大光麵逾10年，有多款使用大光麵的菜式，包括沙嗲牛肉麵、沙嗲牛肉炒大光麵等。（何頴賢攝）

九龍城方榮記飯店使用大光麵逾10年，有多款使用大光麵的菜式，包括沙嗲牛肉麵、沙嗲牛肉炒大光麵等。飯店師傅黃先生對於「頂好大光麵」停產感到可惜，透露昨晚（25日）已收到消息，生產大光麵的「金源食品」或結業，當時他還和「頂好大光麵」負責人說「請繼續撐落去」，惟該負責人最後仍決定將公司結業。

大光麵麵質煙靭，是沒有獨立包裝及味粉的「光麵」，方便餐廳自行配搭。（何頴賢攝）

他表示大光麵口感煙靭，適合港人口味；加上沒有調味粉，方便餐廳自行配搭，可以展現湯底滋味，不少食客晚市打邊爐時都會叫大光麵作最後菜式，「索晒湯底陣味」。

至於未來會引入何種麵條替代「大光麵」，會否引入內地麵種或出前一丁？黃師傅稱仍在苦惱，暫時未有想法，但會着重麵底是否適合港人口味，「唔係剩係睇麵底價錢平唔平」，冀可再使用香港製造的麵底，支持本港產業。

蘇先生特意到方榮記品嚐大光麵。（林子慰攝）

食客蘇先生今日聞悉大光麵將停運，特意來方榮記品嘗沙嗲牛肉大光麵，索價70元一碗，他表示「平時都唔會嚟食，但見到單新聞就入嚟試吓」。他稱「（大光麵）由細食到大」，是童年回憶，看見停產消息後感到不開心，認為未來或無機會再嘗同樣味道，「但冇都冇辦法」。