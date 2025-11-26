頂好大光麵停產｜網民不捨讚1配料完美結合　附8大即食麵真相

有57年歷史、生產「頂好大光麵」的金源食品有限公司，今早（26日）在社交平台宣布，將於12月正式結束營運「頂好大光麵」。金源食品指，「味道會完結，但回憶會一直留著」。消息發布後，不少網民都留言表達不捨。

即食麵對於現代人而言是一種非常方便的食品，只要有熱水和碗，等上數分鐘就可食用。至於誰發明泡麵這項食品呢？全球消耗最多地區，又是哪裡?



網民不捨：跟沙嗲牛係絶配

金源食品今早10時許在社交媒體上表示，經過多番考慮後，決定於今年十二月結束營運57年的頂好大光麵，帖文中指「能夠成為大家嘅日常，係我哋最大嘅幸福」。雖然將會結束營運，但金源食品強調，「味道會完結，但回憶會一直留著」。

翻查資料，負責人去年VIU電視台節目《茶餐廳》訪問時曾指，在70至80年代，近八成茶餐廳都採用「大光麵」，惟90年代起內地生產平價即食麵攻佔香港市場，大光麵的去年市場佔有率大幅縮減至兩成，更已停產其中兩款「特級大光麵」及「好味麵」。

FB截圖

不少網民對於大光麵停產均表示不捨，「上年突然紅返， 咁快唔做」、「難得香港製造」，「以前會喺街市買返屋企自己煮」，有網民更指大光麵跟沙嗲牛肉是絶配，因為大光麵比較掛湯。

即食麵其實大家由細食到大，除了大光麵之外，還有不少品牌的即食麵都是香港人心水之選。不過對於即食麵，大家又有幾多了解?《開罐》就為大家整合了即食麵較少人知道的冷知識！

即食麵冷知識｜1. 即食麵原理

原理是利用棕櫚油將已煮熟與調味的麵條硬化，食用前以熱水沖泡來溶解棕櫚油，並將麵條加熱泡軟。

即食麵冷知識｜2. 伊麵是即食麵前身？

在現代的盒裝泡麵發明之前，中國清代已經出現了與它相似的油炸麵條，這種麵條被稱為伊麵。而非油炸的麵條，最早則可以追溯至公元前205年韓信軍隊發明的「踅麵」。

謎肉祭杯麵現在日本超市有售，盛惠200日圓。（資料圖片）

即食麵冷知識｜3. 即食麵的發明者是誰？

全世界第一個做出泡麵的人，就是即食麵大廠日清食品的創辦人安藤百福。原名吳百福的他發明了全世界第一碗即食麵，又開發出世上第一碗杯裝即食麵。但過去曾有報道指出，最早發明即食麵的其實是台灣人張國文。他透過雞絲麵得到「用熱水泡麵吃」的靈感，先申請了即食麵的專利權，而安藤百福只是向他購買專利權。不過，無論誰發明即食麵，安藤百福確實把即食麵推向全世界。

安藤百福被視為即食之父，日清公司為紀念他，更在即食麵發明50周年時在日本即食麵博物館竪立銅像紀念他。（Getty Images）

即食麵冷知識｜4. 全球最消耗即食麵的地區

世界上最喜歡的即食麵的地區，並非將它發揚光大的日本，而是內地及香港。根據世界即食麵協會（WINA） 2024年發布的2023年全球需求量數據：中國內地及香港：422.1億份穩居第一，第二名則是印尼，達145.4億份；第三位是印度，有86.8億份；第四位是越南：81.3億份，而原創的日本，則只排名第五，有58.4億份。

據日本杯麵博物館，2015年全球消耗即食麵最多的地方，是中國/香港。

即食麵冷知識｜5. 煮杯麵真的要3分鐘？

日清食品曾在日本節目中談到即食麵的沖泡時間，他說其實早已有只需淥1分鐘的即食麵，如果把麵條做細一點，1分鐘以內也可以淥到美味的即食麵。而即食麵的3分鐘沖泡時間，是安藤百福研究消費者心態後所製定的，沖泡時間3分鐘其實是一種心理學技巧，3分鐘是一個人面對食物時，期望最高的時間，在3分鐘內受到的香味刺激與等候過程，會讓人們很期待即食麵，再加上當時已飢腸轆轆，胃口也因而大開，將即食麵食下肚後，會覺得即食麵格外好吃。

原來3分鐘才能食用是個心理學的運用。（視覺中國）

即食麵冷知識｜6. 即食麵都可以衝出地球

即食麵是第一款被帶上太空的麵條。2005年，安藤百福成功製作出適合太空人吃的即食麵Space Ram，讓太空人在宇宙中也可以嚐到如此簡便又美味的食物。

即食麵冷知識｜7. 最初杯麵是有錢人的食物？

即食麵是糧尾時最好的夥伴，但安藤百福剛製造出即食麵時，是一包普通又沒什麼配料的雞汁口味即食麵，不過價格卻是街邊檔即煮烏龍麵的6倍之多，當時是有錢人才吃得起的食物。

各款即食麵餅，只要開熱水再放麵餅進去，稍為等一下即能享用。（視覺中國）

即食麵冷知識｜8. 即食麵食得多會變木乃伊？

吃過多即食麵，可能會致癌及禿頭？這其實是大家對即食麵的誤解。很多人以為即食麵內有防腐劑所以不能多吃，事實上即食麵裏是沒有防腐劑，主要的食品添加劑是一種叫抗氧化劑的成分，很多人誤將抗氧化劑當成防腐劑，但其實是兩種很不同的東西。

目前即食麵包裝常見的添加天然防腐劑，其實是維他命E，理論上多吃無害。不過這不代表我們可以狂吃即食麵，否則會導致營養不良，以及熱量過高。

此外，坊間流傳即食麵麵體有塗蠟， 但其實麵條煮出來油油的，是因為那是「炸麵的棕櫚油」，而不是蠟。杯麵容器內部早期曾使用食用蠟防水，但現代多已改用**聚乙烯（PE）**塗層，耐熱度足以應付開水，不會釋放有害物質。安藤百福就在每天吃即食麵的情況下活至97歲，據聞臨終前還在吃即食麵。