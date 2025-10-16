男生疑想試好耐　涉與15歲女友性交時乘機肛交　裁非法肛交罪成

男學生網上認識一名15歲少女，兩人拍拖並多番性交。他涉在其中一次性交時，在未經少女同意下和她肛交，並稱：「你忍吓啦，我想試好耐㗎喇。」男學生否認未經同意下作出肛交罪受審。4男3女陪審團今（16日）在高等法院退庭商議約3小時，一致裁定被告雞姦罪不成立，但以6比1裁定他與21歲以下女童肛交罪成。法官把案押後至11月26日以為事主索取創傷報告判刑，被告期間還押懲教署看管。



開審前已認非法性交

被告江宇軒，現年25歲，報稱學生。他被控1項雞姦罪，指他於2023年6月某日，在將軍澳寶盈花園某單位在15歲的X不同意下肛交，他另被控一項交替性控罪指他與21歲以下女童作出肛交。另被告在開審前已承認5項非法性交罪。

被告江宇軒經審訊後被裁定非法肛交罪成，他開審前已承認5項非法性交罪。(朱棨新攝)

與X相識約一個月便多次性交

控方案情指，被告案發時23歲，他在2023年1月透過交友軟件認識當時15歲的X。其後，兩人發展成為情侶，並於同年2月11至8月1日多次性交，X當時未滿16歲。

曾多次要求與X肛交被拒

兩人其中一次性交，於2023年6月某日在被告的將軍澳寶盈花園住所發生。X性交時曾經轉換位置，背向被告。被告趁機把陽具插入X的肛門。X向後望，要求被告停止。被告則稱：「你忍吓啦，我想試好耐㗎喇。」在X不斷要求下，被告才把陽具拔出。控方指，被告以往曾多次要求肛交，均遭X拒絶，因此他必然知道X不同意肛交。

被告於同年8月10日被捕，他警誡及錄影會面承認曾經和X性交，但否認和她肛交。

X按要求服藥至經期不準

審訊時播放X的錄影會面，她稱和被告透過Instagram認識，其後拍拖。被告指有人在12、13歲時已性交，藉此遊說X和他性交。X又指，被告當時要求她「食藥」，終令她經期不準，需向中醫求診。

分手後仍午夜來電

X續稱，曾為被告的控制慾而爭吵，被告會干涉她的髮型和衣著，要X按他喜好打扮。被告又要X的手機安裝具追蹤功能的程式，以追蹤X的位置，但遭X拒絕。兩人於2023年7月尾至8月初時，兩人已分手。被告不但在她住所樓下等她，並並在凌晨來電她，令她未能入睡，精神欠佳，感到很大壓力。

案件編號：HCCC274/2024