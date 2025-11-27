宏福苑五級火｜專家：現場棚網或非阻燃　多地盤省成本棄阻燃物料

大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，火勢起源於宏昌閣外牆棚網，一直向上蔓延全廈，之後再波及鄰近多幢大廈，造成至少13死。香港執業安全師學會會長李光昇認為，有關棚網或無使用阻燃物料，又指不少地盤為節省成本，都沒用阻燃棚網。



屋宇署自上月中環華懋大廈三級火後，曾向所有認可建築專業人士及註冊承建商發出通告，要求立即檢視建築物外牆使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能，以防範工地火災風險。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

李光昇稱，起火原因或與地盤有大量雜物及燒焊造成的火屑有關。是次事故地點屬有人居住的民居，不少住戶開窗，火舌沿着棚網燃燒單位內的家具及衣物，導致火勢蔓延。

他又指，竹棚架及阻燃棚網本身不容易燒着，「你要燒着支竹，唔係隨便搵火柴、打火機點着就可以，要燃燒好長時間，竹先至會着火」。而阻燃棚網即使燒着，亦可在幾秒時間內熄滅。

根據網上影片及相片，李光昇認為是次地盤的棚網沒使用阻燃物料。他表示，因阻燃棚網與普通棚網價格相差一倍，不少地盤為節省成本，都沒用阻燃棚網，「我更見過有地盤用漁網作棚網」。問及棚網燒出的濃煙是否有毒，他表示現時仍未知棚網物料，若棚網涵蓋聚氯乙烯（PVC），或產生有毒氣體，「吸入那些濃煙，有可能令人窒息，甚至死亡」。

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，截至夜晚8時30分，造成13人死亡，包括1名消防員。（夏家朗攝）

香港工程師學會建造分部前任主席謝偉正則表示，屋宇署《建築物條例》規定棚網需使用阻燃物料，若違反條例，署方可控告相關承建商。現時屋宇署會抽查地盤有無符合條例，若有地盤未使用阻燃棚網，謝稱「（屋宇署）無check（抽查）就無事」。

謝偉正又稱，建築地盤較少違例個案，多數大型承建商會遵守法例，亦會聘請專業人士監察地盤是否合規，「對於大型承建商，阻燃棚網的價錢僅佔少數」；維修工程則有機會出現多些違例個案，或因大廈業主不清楚《建築物條例》要求，又沒有聘請專業人士監察地盤，部分小規模的建築商或為節省成本，沒有使用阻燃棚網。

勞工處《竹棚架工作安全守則》列出，所有棚架的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布，均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準。有網民在社交媒體發文稱，曾電郵詢問勞工處關於宏福苑維修工程的事宜，勞工處回覆稱宏福苑維修工程由宏業建築工程有限公司負責，並聲稱棚網只屬防墮物用途、毋須做熱工序，火災風險相對為低。勞工處又表示，根據處方地盤安全條例，沒有涵蓋棚網或任何物料的阻燃標準。

另外，近年發生多宗涉及外牆搭棚工程的火警，包括今年發生的華懋大廈三級火及2023年的尖沙咀前海員俱樂部地盤四級火。屋宇署自華懋大廈三級火後，曾向所有認可建築專業人士及註冊承建商發出通告，要求立即檢視建築物外牆使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能，以防範工地火災風險。

通告指出，若發現工程使用阻燃性能不足的保護材料，署方將根據《建築物條例》對相關人士及承建商採取行動，包括提出檢控及紀律處分。通告副本亦已送交香港地產建設商會。