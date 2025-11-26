宏福苑五級火｜楊何蓓茵對殉職消防員無私奉獻致敬　盡力協助家屬

大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，事件中一名消防員不幸殉職，公務員事務局局長楊何蓓茵晚上對消防員何偉豪不幸殉職表示沉痛哀悼，並對其英勇表現及無私奉獻表達崇高敬意，該局將盡力協助何偉豪的家人渡過艱難時刻。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，事件中一名消防員不幸殉職，公務員事務局局長楊何蓓茵晚上對消防員何偉豪不幸殉職表示沉痛哀悼，並對其英勇表現及無私奉獻表達崇高敬意，代表公務員隊伍向其家屬致以最深切慰問。公務員事務局已經與消防處聯絡，將盡力協助何偉豪的家人渡過這悲哀及艱難的時刻。

楊何蓓恩亦向火警中其他遇難者的家屬致以慰問，並祝願傷者早日康復。