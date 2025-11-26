宏福苑五級火｜周四及周五2025立法會選舉論壇暫停　涉四場論壇

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火災，受影響居民眾多，截至晚上近9時，已有13人不幸死亡。政制及內地事務局宣布，​因大埔發生五級大火，明日（27日）及後日（28日）的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。根據原先安排，明日及後日有四場論壇，分別是飲食界、港區全國人大代表、港區全國政協委員及有關全國性團體代表界、鄉議界、漁農界。



+ 10

康文署轄下新落成的鑽石山活水公園，11月21日起開放予公眾使用。公園設有動態及靜態的水景和富有特色的植物，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。（政府新聞處圖片）

活水公園《李小龍徑》命名典禮取消 主辦方︰因發生重大事件

新落成的鑽石山活水公園已在11月21日開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。公園原址是已拆卸的大磡村，重置多幢村內具歷史性的建築物，包括三級歷史建築的飛機庫三級歷史建築、二級歷史建築的機槍堡，以及已故影星喬宏故居等。

活水公園明日（27日）原定下午2時舉行《李小龍徑》命名典禮，出席人士包括黃大仙民政事務專員胡鉅華、武打巨星李小龍女兒李香凝、工聯會會務顧問陳婉嫻、太極國際學院主席林文輝、李小龍大聯盟主席陸地。惟主辦方晚上公布，由於本港出現重大事件，明日活動取消。

第8屆立法會選舉將於12月7日舉行。（資料圖片／廖雁雄攝）

12月7日為立法會選舉投票日，本港多名政商名人已陸續落區宣傳。（資料圖片／廖雁雄攝）

六大商會同盟全城大抽獎活動另定日期舉行

12月7日為立法會選舉投票日，本港多名政商名人已陸續落區宣傳，部份商會、企業、商場等也為響應政府，陸續推出餐飲及購物優惠。當中香港中華總商會聯同香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港總商會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會，為鼓勵全港選民踴躍投票，履行公民責任，合辦「共建未來．感謝有您」商界同盟全城大抽獎活動。

不過香港中華總商會晚上公布，原定明日中午12時舉行新聞發布會，將會延期，並另定日期舉行，具體安排將另行通知。