宏福苑五級火｜36死29人留醫有7人危殆　大部份為吸入性氣道創傷

大埔宏福苑周三（26日）發生死傷嚴重的五級大火，至今造成36人死亡，仍有29名傷者留醫，包括7人情況危殆、13人情況嚴重，只有4人受輕傷已出院。另外，事故中有279人至今失聯。



行政長官李家超周四（27日）凌晨與多名官員會見記者時表示，有傷者被燒傷三成；醫衞局局長盧寵茂亦指，大部份傷者因在現場吸入熱空氣令氣道受損，導致吸入性氣道創傷，需要留醫深切治療部，靠呼吸機輔助治療；亦有部份傷者因在密閉空間吸入濃煙，致一氧化碳中毒，需接受高壓氧治療。



醫衞局局長盧寵茂周四（27日）凌晨見記者時指，大部份傷者因吸入現場的熱空氣，導致吸入性氣道創傷。(香港01直播畫面)

醫衞局局長盧寵茂表示，火警事故發生後，醫管局啟動了重大事故控制中心，動員9間有急症室公立醫院接收傷者，初期由新界東聯網的大埔那打素醫院、沙田威爾斯親王醫院及北區醫院重點接收傷者。事故中共有37人需要送院，其中4人經搶救不治，另有4人較輕傷已出院，尚有29人仍然留醫。而留醫的傷者中，7人情況危殆、13人情況嚴重。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

盧寵茂指出，大部份傷者最嚴重為吸入性氣道創傷，因在火災過程現場有很多熱空氣，令他們吸入後氣道受損，多人需要留醫深切治療部，靠呼吸機輔助治療；另有些傷者為燒傷；還有個別傷者一氧化碳中毒，因在火警現場密閉空間會產生一氧化碳，當中一名傷者已被送往東區醫院接受高壓氧治療，預計還有兩名傷者需要轉到東區醫院接受同樣治療。

醫管局亦啟動了特別燒傷中心，包括瑪麗醫院及廣華醫院，在適當時候接收一些燒傷的傷者跟進治療。

大埔宏福苑五級火，消防鋼梯繼續救援。（夏家朗攝）

除了照顧已入院的傷者，還要照顧其他有醫療需要的災民，特別是長者未有隨身攜帶藥物。局方已在大埔首個臨時庇護中心，由大埔那打素派員前往提供適當藥物。由於尚有更多臨時庇護中心，已交醫管局基層醫療署統籌公營及私營醫護人員組成團隊，前往庇護中心提供支援及醫療服務。

大埔宏福苑五級火，特首李家超及官員見傳媒。（梁偉權攝）

特首李家超亦表示，晚上曾到院探望5名傷者，當中3人有燒傷，其中一人較嚴重，燒傷達三成，他們已接受手術治療；另外兩名傷者因吸入濃煙中的熱空氣需要治療。李家超稱已探訪殉職消防員家屬致以深切慰問，政府會盡一切努力支援，以協助家屬渡過艱難時刻。

醫管局指，截至周四凌晨零時共接收37名傷者，當中7人危殆、13人嚴重、8人穩定、1人情況未知、4人已出院；送院者中有4人死亡。