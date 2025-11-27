宏福苑五級火｜大埔3間麥當勞24小時營業 為受災居民供免費食物
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致多人死亡及失蹤。區內多家商戶迅速反應，提供緊急支援，包括開放休息空間、捐贈物資等。其中，大埔區3間麥當勞宣布24小時營業，為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，並將於周日早上（27日）向部份臨時庇護中心送上1000份早餐。貼文又稱，希望居民平安，亦請大家注意安全。
將向臨時庇護中心送千份早餐
麥當勞凌晨在社交平台公布，大埔墟、太和及昌運3間分店會24小時營業，為受災居民供應免費食物。此外，麥當勞周四會安排同事到以下臨時庇護中心送上1,000份早餐，且中心名單會繼續更新：
- 東昌街體育館
- 東昌街社區會堂
- 富善社區會堂
- 太和鄰里社區中心
- 大埔墟社區會堂
