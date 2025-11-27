宏福苑五級火｜民眾人鏈傳物資　網民：真香港人幾時都係咁有愛

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，造成多人傷亡。大批居民需要疏散到社區中心或社區會堂等，區內不少熱心街坊紛紛自發支援，捐出樽裝水、餅乾、麵包和衣物等物資。其中有收集點由於物資眾多，靠民眾以人鏈傳遞。其他網民不禁形容：「真香港人幾時都係咁有愛。」



圖為2025年11月26日，大埔有物資收集點的民眾組建人鏈傳遞物資。（Threads@sl.hike截圖）

發帖者未交代現場地點，但短片中見多輛載有物資的車輛駛至，熱心的民眾從車上搬下一箱箱物資，再以人鏈傳遞。有人稱：「個畫面好似曾相識。」也有網民指，「香港人嘅精神原來冇變過，香港人呢三個字引以為榮。」

大埔熱心市民運物資。（夏家朗攝）

大火發生後，多名熱心街坊自發購買例如樽裝水、餅乾、麵包和衣物等物資，送到大埔運頭街20號至26號廣安大廈地下位置暫放，另有大量熱心市民駕駛車輛或踏單車到場，將多箱物資義載到臨時庇護中心或火場，希望暫解燃眉之急。

其中，運頭街的物資收集點於周四（27日）凌晨0時起已被「塞爆」，現場義工指現場已無法再接收更多物資，呼籲市民毋須再送到運頭街。另外，熱心市民將大量物資送到火場對開一帶，警員指出火場一帶同樣無法再接收更多物資，提醒市民切勿再送。

大量物資暫被放在大埔運頭街，熱心市民駕駛車輛或踏單車到場，陸續將物資運送到臨時庇護中心或火場。（王譯揚攝）

