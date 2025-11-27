宏福苑五級火｜消防顧問指發泡膠易燃會下墜：任何裝修都不應使用
撰文：吳美松
出版：更新：
大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，消防料搜救工作須至少持續今日（27日）黃昏，警方指，現場發現有窗戶被發泡膠封上，並不尋常。消防顧問梁錦德今早在電台節目指，使用發泡膠「其實係好危險」，其燃點低，到了溶點會下墜，令火勢蔓延得更快，因此不應用於任何裝修工程上。
梁錦德在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，在地盤使用發泡膠「其實係好危險」，消防通常會留意幾類塑膠物料，如乳膠和發泡膠。他續說，這兩種材料都極易燃燒，尤其是發泡膠，它的燃點很低，易燃，而且當達到溶點後會下墜，加快火勢蔓延。因此，他指不建議在任何裝修中使用；可考慮使用岩棉，「貴少少但可以接受」。
另外，有宏福苑居民指起火時火警鐘沒有響。梁錦德指，相信最大機會是沒有人去觸發火警鐘，因為今次火災是在室外；初起火時沒有不需要去打破警鐘。他又提醒，指所有住宅樓宇都沒有自動火警報警系統。
+8
宏福苑五級火｜部份遺體移送沙田富山殮房 殉職消防員家屬將認屍宏福苑大火｜災民嘆沒料火勢蔓延如此猛 竹棚護網10號波後曾更換宏福苑五級火｜警查封工程公司寫字樓 蒙頭帶走1人檢大批文件宏福苑五級火｜向逝者致哀 護生者尊嚴 望眾志成城 援災後重建宏福苑五級火︱居民露宿平台遙望家園 住戶曾反映吸煙問題惟無果宏福苑五級火｜被困妻成功獲救 丈夫保持通訊：叫佢用濕毛巾掩咀宏福苑五級火｜至少13間學校停課或延考試 學生憶述走火警到禮堂宏福苑五級火｜消防大廈天台救出2生還者 宏昌、宏泰救出最多人宏福苑五級火｜英國外相：感震驚痛心 向香港市民致深切慰問宏福苑五級火｜中年婦認屍高呼︰無咗個女 由男親友攙扶離開宏福苑五級火｜警指工程公司嚴重疏忽 董事顧問3人涉誤殺被捕宏福苑五級火｜民眾人鏈傳物資 網民：真香港人幾時都係咁有愛宏福苑五級火｜4座樓火勢受控 消防料救援行動最少持續至黃昏宏福苑五級火｜消防指易燃發泡膠蓋窗不尋常 承建商曾稱防石擊窗宏福苑五級火｜火燒逾15小時未熄 7消防處人員受傷 1消防員殉職