宏福苑五級火｜消防顧問指發泡膠易燃會下墜：任何裝修都不應使用

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，消防料搜救工作須至少持續今日（27日）黃昏，警方指，現場發現有窗戶被發泡膠封上，並不尋常。消防顧問梁錦德今早在電台節目指，使用發泡膠「其實係好危險」，其燃點低，到了溶點會下墜，令火勢蔓延得更快，因此不應用於任何裝修工程上。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

梁錦德在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，在地盤使用發泡膠「其實係好危險」，消防通常會留意幾類塑膠物料，如乳膠和發泡膠。他續說，這兩種材料都極易燃燒，尤其是發泡膠，它的燃點很低，易燃，而且當達到溶點後會下墜，加快火勢蔓延。因此，他指不建議在任何裝修中使用；可考慮使用岩棉，「貴少少但可以接受」。

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

另外，有宏福苑居民指起火時火警鐘沒有響。梁錦德指，相信最大機會是沒有人去觸發火警鐘，因為今次火災是在室外；初起火時沒有不需要去打破警鐘。他又提醒，指所有住宅樓宇都沒有自動火警報警系統。