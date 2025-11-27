商人涉西摩道住所4度虐待兩兒 案再押後以讓控辯雙方作商討
撰文：陳曉欣
出版：更新：
中年商人涉於2021年在中環西摩道住所4度虐待兩名兒子，被控4項虐兒罪，案件今（27日）於東區裁判法院再訊。辯方表示將於控方就控罪商討，案件押後至明年1月29日答辯。
涉3度虐待男童Y
被告CSF（55歲商人），被控4項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。控罪指，他分別於2021年5月4日、7月9日，和8月1日，在香港中環西摩道一間住宅身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童Y，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待Y，其方式相當可能導致Y受到不必要的苦楚或健康損害。
及1度虐待男童X
他另被控於2021年7月9日，在上址身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。
案件編號：ESCC 2571/2025
