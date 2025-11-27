兩男被指與香港民主建國聯盟有關被控　案押後至1.22再提訊

國安處早前拘捕多名涉與「香港民主建國聯盟」組織有關男子，指他們涉嫌串謀分裂國家。其中一名16歲男生早前已認罪，同案另外兩名被告的案件今（27日）在區域法院提堂，法官陳廣池應辯方申請，將案件押後至明年1月22日，以索取文件及法律意見。兩名被告均沒有保釋申請，還押候訊。



被告被告陳泰森（26 歲，速遞員）、伍始東（25 歲，侍應），同被控1項《國安法》下的「串謀分裂國家」罪，指他們於 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 7 月 9 日，在香港，一同串謀和與其他人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即：將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分從中國人民共和國分離出去；非法改變香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分的法律地位；或將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分轉歸外國統治。

案件編號：DCCC1367/2025