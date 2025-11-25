擬禁「香港議會」等兩個涉分裂國家組織運作　鄧炳強籲勿以身試法

保安局計劃根據維護國安條例，禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在香港運作。保安局局長鄧炳強指，兩個組織建立目的是分裂國家及顛覆國家政權，是破壞國家憲法的根本制度，亦是破壞香港和國家的政權機關。



鄧炳強稱，兩個組織有7天時間申述，如有需要才會考慮延長期限，而當該兩個組織正式受禁後，任何人以該兩個組織名義行事、意圖加入或參與該兩個組織的活動和向該兩個組織提供協助，均屬違法，最高判刑是罰款100萬元以及判監14年，籲市民切勿以身試法。



保安局長鄧炳強11月25日見記者，確認擬禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在港活動，指兩個組織建立目的是分裂國家及顛覆國家政權。（廖雁雄攝）

29人涉企圖破壞立法會選舉被捕

另外，鄧炳強指至今錄得35宗企圖破壞立法會選舉的相關罪案，大部分涉及刑事毀壞，包括宣傳物品等，29人被捕。他相信為個別事件，不是有組織行動。