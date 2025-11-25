葵廣鳩戟受查｜涉社交平台發煽動文、協助罪犯　 東主及女友被捕

有網民在社交平台發帖，指葵涌廣場內2樓的一間梳乎厘班戟店「鳩戟」（HK9cake），昨日（24日）中午遭國安處探員及軍裝警員圍封調查，據知警方就煽動案作出拘捕行動。警方表示，案件合共1男1女被捕，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」、「協助罪犯」及「管有危險藥物」。



消息指，被捕男子為「鳩戟」東主，被捕女子則為其女朋友。有人被指透過店舖的社交媒體平台發佈具煽動意圖的帖文，以及以不尋常地高的日薪，聘請一名「煽暴案」被捕人做「一日店長」，有提供大額資金，助其持續從事違法及危害國安的活動之嫌。



翻查涉案店舖的facebook及instagram等社交媒體，該店為2019年後開業的「黃店」，不時會邀請涉反修例事件而入獄人士，在出獄後到店內做「一日店長」。月前，「鳩戟」facebook曾發布一段反修例事件衝突現場的影片，片中拍得一名本土派男子背部，「鳩戟」於帖文中問「有冇人仲記得？」



鳩戟昨日被警方圍封調查。（Facebook荃灣葵青友圖片）

警方稱，警務處國家安全處昨日（24日）於葵涌區採取執法行動，拘捕一名32歲本地男子和一名27歲本地女子，他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「作出具煽動意圖的作為」罪、「協助罪犯」罪及「管有危險藥物」罪。兩名被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，該名男子涉嫌於2020年10月至2025年10月期間，多次透過其店舖的社交媒體平台，發布具煽動意圖的帖文，並資助危害國家安全的活動。據了解，男子為「鳩戟」東主。

消息指，具煽動意圖的帖文包括煽動敵對中央政權、號召武裝革命的片段、倡議港人成立所謂海外臨時政府，並展示帶有「港獨」意味的旗幟及標語。另調查發現，被捕男子以日薪方式，聘請一名「煽暴案」被捕人於其食店擔任所謂「一日店長」數天，最終給予約十萬港元薪酬。有關薪酬水平明顯過高，極不尋常，警方懷疑有人借短期聘請作幌子，向該被捕人提供大額資金，助其持續從事違法及危害國安的活動，遂作出今次拘捕行動。另一九龍城區食肆東主亦懷疑涉案被帶走助查。

經調查後，警方亦於被捕男女位於葵涌區的住所，檢獲小量懷疑大麻。此外，警方根據法庭手令，搜查其位於葵涌區的店鋪，並檢獲現金及相關單據。