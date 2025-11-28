宏福苑大火｜市民自發贈衣施物送暖　義工睹災場心痛：幫到手都幫

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，不少市民自發趕赴現場協助，在鄰近災場的廣福邨平台變成物資收集區，有人捐贈衣物、貓籠，派發食物、飲品，提供義診等，為宏福苑的災民提供服務。



現場其中一名義工，是大埔大元邨居民余小姐。她周四（27日）受訪時眼泛淚光說，「為何我會過來？因為我是大埔人，我在大埔生活了30多年，見到（大火）覺得很心痛，其實現時入面不知道生的生死的死有多少人，希望幫到手的都幫忙。」她說，「大家都好團結，都是自發到場。」



大埔宏福苑發生五級火，有網民自發捐贈衣物等物資。義工余小姐周四(27日)受訪時眼泛淚光，在區內生活了30多年「我是大埔人」，目睹大火感心痛，希望「幫到手都幫」。（陳萃屏攝）

余小姐周(27日)早上8時來到廣福邨平台協助摺衫及將衣服分類，並協助長者致電到醫管局取藥。余小姐說，有受助的部份宏福苑居民情緒激動，另有居民會因為有義工送暖而感到窩心。她盼望義工的存在，可為他們帶來一點支援。

她最先到社區中心，但中心不需要義工，聽到友人說「平台需要人」，就自發到場協助。她因為下午一時要上班，只能趁早上工餘時間來伸出援手。

中醫提供免費義診 欲助舒緩情緒

除了提供物資，亦有義診服務。中醫師趙梓烽拿着寫有「全免、中醫」的紙牌，在廣福邨內到處遊走。趙梓峰昨晚從深圳回港，家住屯門的他看新聞知悉宏福苑大火，因此匆忙取裝備，約凌晨2時趕往大埔。接近天亮時回家稍作休息，今晨再到大埔提供義診服務。

中醫師趙梓烽拿着寫有「全免、中醫」的紙牌，在廣福邨內為災民提供義診服務。（鄭子峰攝）

中醫師趙梓烽主要處方治療咳嗽或失眠的藥物。（鄭子峰攝）

趙表示，他在半日內為20名居民義診，大部份人因吸入濃煙而咳嗽，或受事件影響情緒而失眠，因此他主要處方治療咳嗽或失眠的藥物。他希望他的存在，能夠讓宏福苑居民感受到各界的支援。