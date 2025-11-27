今日新聞8分鐘｜全城哀悼 無情大火 人禍奪命

大埔宏福苑五級火災 至少55人死 77傷其中12人危殆

截至下午6時， 80人送院，12人危殆，28人嚴重，18人穩定，18人出院。

宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪同袍發文悼念：落更喇，好好休息

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火，至少13死15傷。火災中，一名37歲消防員何偉豪不幸殉職離世。其消防同袍在社交媒體發文悼念，稱「我們不會忘記你的，感激你為我哋負（付）出所有。落更喇，好好休息 bro......」。

宏福苑五級火｜民眾人鏈傳物資 網民：真香港人幾時都係咁有愛

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，造成多人傷亡。大批居民需要疏散到社區中心或社區會堂等，區內不少熱心街坊紛紛自發支援，捐出樽裝水、餅乾、麵包和衣物等物資。其中有收集點由於物資眾多，靠民眾以人鏈傳遞。其他網民不禁形容：「真香港人幾時都係咁有愛。」

宏福苑五級火｜3人涉誤殺被捕 警押一拐杖男到馬鞍山沃泰街搜證

大埔宏福苑五級火警死傷枕藉，消防員繼續搜救。警方相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，已經拘捕3名建築工程公司男負責人涉嫌「誤殺」，分別為姓何、姓侯及姓黃（52至68歲），據悉為兩名董事及1名工程顧問，他們正被扣查。

今日（27日）下午約3時08分，警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，由探員押解到馬鞍山沃泰街8號曉峰灣畔搜證。及至4時許，警方完成搜證，由車輛帶走男子駛離現場。據了解，他為工程授權簽字人。

宏福苑火災｜屋苑曾捲3.3億維修風波 去年動工原定明年3月拆棚

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，宏昌閣外牆棚架率先起火，其後蔓延至宏泰閣及宏新閣等大廈。火警造成多人死傷，一名消防員殉職。

大埔宏福苑業主立案法團文件顯示，屋苑於去年7月進行大維修，至今已動工超過一年，承辦商為宏業建築工程有限公司，原預計於明年3月至6月分批拆除棚架。《香港01》就火災致電承建商及業主立案法團，均沒有回覆。