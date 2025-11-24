九龍灣站B出口改指示牌｜ 田北辰：港鐵年底前更換　都係唔夠快

早前有網民發現，港鐵九龍灣站B出口的指示牌由「淘大花園」改標「東九文化中心」，繼何文田站改出口指示牌後受熱議。曾任九廣鐵路主席的立法會議員田北辰一直跟進事件，他今日（24日）在社交平台發文，稱指示牌應可在年底前更換，惟他「都係覺得唔夠快」，表示會繼續要求加快進行。據了解，港鐵可能最快12月初修更換指牌。



九龍灣站B出口的指示牌從以往的「淘大花園」改為剛揭幕的「東九文化中心」。（資料圖片／林子慰攝）

港鐵九龍灣站B出口的指示牌亦從以往的「淘大花園」改為剛剛揭幕的「東九文化中心」，引起部份居民不滿。（林子慰攝）

田北辰今日在社交平台發文，稱指示牌應可在年底前更換，惟他「都係覺得唔夠快」，表示會繼續要求加快進行。（田北辰Facebook截圖）

港鐵去年將九龍灣站B出口的指示牌，從以往的「淘大花園」改為剛剛揭幕的「東九文化中心」，引起部份居民不滿。淘大花園業主委員會主席（第二期）葉興國曾在電台節目中指，許多居民向他投訴，「你屋企個門牌突然被改，你都覺得茫然」，希望港鐵可盡快在指示牌中加回淘大花園。

有兩個掛牆指示牌在懸掛牌後方，其一首行標示「東九文化中心」，第二行才表示「淘大花園/商場」。（林子慰攝）

田北辰窮追港鐵：每隔幾日就搵港鐵高層問更換進度

曾任九廣鐵路主席的立法會議員田北辰一直跟進事件，他今日在社交平台發文稱「呢兩個星期我一直跟緊，每隔幾日就搵港鐵高層問進度」。他表示，「都有啲好消息，如無意外嘅話」，指示牌應可在今年底前更換，惟他「都係覺得唔夠快」，表示會繼續要求加快進行。

港鐵曾回應指示牌標示的準則，指一般會優先考慮顯示出入口最近的建築物，因應是否有更具代表性的地標或公共服務設施的落成，而作出相應更新。