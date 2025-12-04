後生仔擅開港鐵巴士門　邀朋友上車駕駛：揸呀各位　港鐵：已報警

擅開巴士車門屬違法！近日網上流傳1段影片，有年輕男子於港鐵兆康站對出巴士站，擅自打開1輛K54A線港鐵巴士車門，登上巴士後更邀請在場朋友駕駛巴士，「揸呀，各位」。影片引來網民批評，「依家啲年青人不知所謂，父母縱容」、「咪白痴搞人度門喇，去做啲有意義嘅事情喇，搞搞震」，更說「得你上咗車，瀨嘢得你一個，呢啲咪friend囉」、「佢啲friends醒目好多」、「一個拍video，兩個後退，最後擺上網，好似想做佢好耐咁」。



港鐵回覆《香港01》表示，11月30日傍晚，一名青年於兆康站（北）公共運輸交匯處，擅自開啟緊急掣打開車門，登上一輛停泊在該處的K54A綫港鐵巴士，車長已即時要求他離開。事件中巴士沒有被啟動，亦沒有設備損壞，港鐵即日已就事件報警。



近日網上流傳1段影片，有年輕男子於港鐵兆康站對出巴士站，擅自打開1輛K54A線港鐵巴士車門。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載1段影片，表示「又有啲豬隊友放片出來」。13秒影片見到，有名穿黑衣黑褲年輕男子於港鐵兆康站對出巴士站，擅自打開1輛K54A線往和田邨的港鐵巴士車門，登上巴士後更邀請在場朋友駕駛巴士，「揸呀，各位」，在場朋友未有登車，只後退說「幫你揸機（拍照/拍片）」。

男子擅開港鐵巴士車門邀駕駛：揸呀各位

其他網民留言批評擅開車門男子，「咁大個人仲做埋啲X嘢？」、「傻仔車上有鏡頭影住」、「有人偷車，報警拉佢」、「其實未經許可已經屬於犯法」、「架車四周有鏡頭，全天候24小時錄影，就算畀你着到車，有晒GPS一樣可以拉到」。有網民則說，「Zoom in埋，幾老友」、「好明顯係水X佢上車，後面全部龜縮，我覺得有仇多啲」。

男子登上巴士後更邀請在場朋友駕駛巴士，「揸呀，各位」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

香港法例：干擾車門可罰$5,000及判監6個月

根據第230A章《公共巴士服務規例》第13A（1）（ｄ）條，任何乘客或擬成為乘客的人均不得不適當地干擾車門，或不適當地干擾構成巴士一部分或與巴士連接的任何其他機械、裝置或控制器，任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。