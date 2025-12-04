跨境客流回暖　為港鐵公司(0066)股價帶來正面的推動作用｜彭偉新

港鐵公司的主要業務包括香港的鐵路運營、地產開發及商業租賃。集團以「鐵路 + 物業」的商業模式來促進業務增長，利用新開發的土地增強收入來源。集團在今年上半年的業務營運狀況維持穩定，儘管面對經濟不確定性和跨境旅遊波動，但香港鐵路運輸業務表現強勁，每日平均乘客量達565萬人次，按年增長1.2%，全年總乘客量達9.6億人次，按年微升0.7%，這是受惠於跨境服務和高鐵業務的增長，而國內服務則輕微下滑0.2%；整體收益狀況顯示總收入為273.6億港元，按年下跌6.5%，主要受內地及國際鐵路業務收入大減18.1%拖累，但經常性業務利潤為33.91億港元，按年跌15.7%，而物業發展利潤則大幅上升218.5%至55.42億港元，推動基礎業務利潤增長55%至89.33億港元，淨利潤則上升27.5%至77.09億港元。

港鐵公司的增長潛力主要來自幾個關鍵因素。首先，隨著香港與內地交流的日益頻繁，客流量顯著增長，特別是過境服務、機場快線和高鐵的乘客量分別上升了11%、17%及4%。這一增長不僅提升了乘客的支付意願，還為公司帶來了明顯的收入增長。然而，這一良好的趨勢並非唯一推動力，票價的適度上調也將在未來繼續支持收入，以保障在成本環境日益緊縮的情況下的盈利。除此之外，港鐵的地產開發項目也對未來收益貢獻巨大，特別是北環線的開發，隨著市場復甦，這些項目預計將帶來可觀的利潤。最重要的是，政府作為港鐵的重要支持者，一直持續提供資金和合作，這不僅減輕了資本開支的壓力，更為公司的穩定發展提供了堅實後盾。因此，這些看好因素共同為港鐵的未來發展奠定了堅實的基礎。

港鐵公司(00066)於今年7月14日至12月3日期間的資金流狀況。（圖１）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 15 倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.68倍，而市賬率則為 0.95 倍。至於港鐵公司去年的派息比率為51.6%，而過去5年的平均派息比率則為 64%，今年的中期股息為0.42港元，至於過去12個月的則已派發 1.31 元的追蹤年股息，相等於 4.09 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年仍然會繼續派發每股 1.31 港元的股息，相等於 4.09 厘的預測股息率，雖然並不算是非常吸引的股息率，但仍然較過去 5 年平均股息率 3.94 厘為高。

港鐵公司上個交易日以 31.72 港元收市，全日下跌 0.34 港元，跌幅為 1.06%。集團過去5年的平均Beta值為 0.47，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 32.1 港元，而最低位則曾見 23.8港元，以現價 31.72 港元計，港鐵公司的股價較 50 天線高出 11.53%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.14%。港鐵自今年7月14日至今年12月3日期間，股價錄得15.56%的升幅，該期間共錄得39.88 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的27.4 億港元，而散戶則佔當中的12.48 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.2 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上31.92%後，便開始回落更在周三跌返12%的水平。

港鐵公司在2025年7月3日升抵29.05港元的高點後，股價進入了一段較長的回調期間，在調整過程中，股價兩次在26.10港元附近獲得明顯支持，反映該水平已有強勁的支持。在進入10月下旬後，股價開始逐步反彈，並於11月5日顯著的成交帶動下突破之前阻力位29.05港元，技術上確認了回調已結束。如果以由29.05港元回落至26.10港元的整體調整幅度作為基準，採用黃金比率計算反彈浪的1.618倍目標約在31.6港元，若果以更進取的反彈目標2.618倍，則更可以指向33.8港元附近。市場普遍預期2026年聯儲局仍有至少兩次減息空間，這將使整體資金環境保持寬鬆，有助於高股息公用事業板塊的估值修復。因此，只要港鐵的股價能夠有效穩住於31.6港元以上，技術形態將進一步轉強，預計將持續向上發展，並挑戰33.8港元甚至更高水平。從實戰操作的角度來看，投資者可以考慮在31.50港元附近逐步吸納，以33.8港元作為反彈目標價，並將30.5港元設為短期止蝕離場位置。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。