大埔火災｜中轉屋申請獲批盼快入住　居民：收很多物資但無位安放

大埔宏福苑五級奪命大火，除造成多人傷亡，亦令大批居民無家可歸。周五（28日）早上，有大批災民前往大埔社區中心，申請災民證及政府的一萬元補助金，人龍一度排出門外。有居民表示，中轉屋申請已獲批，只盼能盡快獲安置，「很多義工很好，我也收到很多物資，但我沒有位置安放。」



被用作臨時庇護中心的大埔社區中心，開放禮堂供災民申請政府的一萬元補助金及災民證。今早10時，人龍排到社區中心門外，有警察及關愛隊維持秩序。社區中心亦有辦理「公益金及雨與大埔火災援助基金」的申請，義工及警員需分流災民及指示排隊方向。

宏盛閣居民鍾太和丈夫一早到社區中心填表，辦理申請手續。她認為人多，現場排隊情況稍亂。

鍾太指，火警發生時一家人都不在家中，飲茶時收到女兒通知，才知悉屋苑發生火警：「女兒叫我不要搭巴士，我坐在火車上，進入大埔已見到自己居住的樓宇棚架燒起來。」

「我一直都沒有哭，到今早我就識喊了」

她指，至今早看了關於火災的新聞，和在社區中心見到大量災民，開始牽動到情緒：「我一直都沒有哭，到今早我就「識喊」了。丈夫叫我不要再看新聞，但怎可能完全不看？」

災後，鐘太和家人暫住酒店，周四申請中轉屋已獲批，但她仍希望政府可以盡快處理災民安置工作，「很多義工很好，我也收到很多物資，但我沒有位置安放。」

居於宏新閣的鐘先生今早（11月28日）在社區中心補辦文件。他指，27日晚上已在東昌街社區會堂申請補助金，因災民人數多，故申請過程中稍為混亂，

另一位居於宏新閣的鐘先生，亦在社區中心補辦文件。他指，昨晚已在東昌街社區會堂申請補助金，因災民人數多，故申請過程中稍為混亂，現時就只剩中轉屋申請未辦理。