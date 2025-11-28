宏福苑火災︱被指未用更高科技工具救火　楊恩健：直升機加劇火勢

宏福苑周三（26日）發生五級大火，導致多人死傷，網上有聲音質疑為何消防處沒有出動科技更先進的工具救火。消防處處長楊恩健表示，因宏福苑火災蔓延迅速，且許多火場處於單位内部，故直升機及正在探索階段的無人機並不適用，而且直升機或加劇火警。另外，使用雲梯車時需在兩邊落唧車支撐，香港大部份道路不夠闊，以設置更高層級的雲梯車。



2025年11月28日，香港大埔宏福苑，消防員在火災現場附近工作，而大火吞噬了多座大樓的竹製棚架及棚網。（Reuters）

消防處處長楊恩健表示，今早10時18分完成滅火救援及搜救，共出動391架消防車、185輛救護車、2,311名消防救護員，其中12名消防員受傷，一人熱衰竭仍在深切治療部。他稱，是次滅火救援困難極大，樓梯及窗邊有易燃發泡膠，令火勢蔓延至單位內，又因多個單位同時起火，引致不少求助個案，隊伍須一邊救援被困人士，一邊全力推進滅火，難度顯著提高。

網上有聲音質疑為何消防處沒有出動科技更先進的工具救火，包括直升機、無人機及更高級別的雲梯車。楊恩健解釋，宏福苑火災蔓延迅速，且許多火場處於單位内部，如果使用直升機在樓宇上空擲水彈，水無法撒入火場裏邊，只可淋熄外圍，加上直升機駛近樓宇時會產生大量空氣，會令火勢更加大。

他又指，消防隊仍在探索及研究無人機的效能及用途，但現在無人機承載滅火喉的直徑，遠比目前消防車或消防喉的直徑小，即無人機可用的水量較少，無法有效處理很多單位起火的狀況。

至於為何不使用更高層級，例如100米的雲梯？楊恩健表示，使用雲梯車時需在兩邊落唧車支撐，愈高的雲梯車需要唧車的寬度愈闊，若使用100米雲梯車，需要10米地面闊度，惟香港大部份道路不足以提供此條件。現場所見的56米雲梯車，已是可在現場環境下使用的最高高度。