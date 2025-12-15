珠海港人服務中心啟用　可助居當地港申「廣東計劃」及養老計劃

珠海首家由新家園運營的「珠海港人服務中心」上周六（13日）在十字門中央商務區華發琴澳新城旗艦中心正式揭牌啟用。該中心由華發股份與新家園社會服務中心共同建設運營，對接在珠海港人服務需求、深化珠港社會融合方面邁出關鍵一步。服務中心表示，受香港社會福利署委託代理香港「廣東計劃」福利申領服務。



中心表示，除了可協助居珠海的港人辦理香港社會福利申請、提供跨境安老與子女入學指引，還能組織就業輔導、文化交流等活動，全方位支持港人在珠海的日常生活與社會融入。

負責營運的新家園社會服務中心簡稱全國新家園，是2011年2月在國家民政部註冊成立的全國性民辦非企業單位，由香港新家園協會提供恒常捐贈及管理支持，註冊地在廣州。

中心表示，粵港澳基礎設施「硬聯通」已初見成效，愈來愈多的港人選擇北上消費、置業、生活，然而公共服務、社會福利、社會融入等「軟環境」的銜接，仍是影響港人北上長期定居的關鍵因素，珠海港人服務中心正是為了系統性地拆除這些「隱形壁壘」。

中心將依托新家園社會服務中心在跨境服務領域的專業經驗，結合華發在城市建設與社區運營方面的資源優勢，為在珠港人或擬在珠生活的港人提供全方位、多元化的社會服務。

中心核心業務涵蓋四大板塊：港歸長者服務、准赴港人士服務、在粵青年服務及移居人士服務。其中，受香港社會福利署委託代理的「廣東計劃」及「綜援長者廣東省養老計劃」，為在粵港人長者提供福利金申領、年度複核及關顧支援，切實推動「跨境安老」便利化。此外，中心還將通過個案服務、小組互助、主題講座、節慶活動等形式，促進港人在生理、認知、社會等多層面的融入與發展。