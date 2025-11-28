宏福苑火災｜狄志遠促緊急辯論　梁君彥拒接納：立會正終止運作

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災造成逾百死傷，社福界立法會議員狄志遠今日（28日）發信給立法會主席梁君彥，要求就大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡事件提出緊急休會辯論，並提出議案，希望了解事件起因及政府的安置及支援，以及討論後續防範工作。



梁君彥在晚上回覆狄志遠，表示由於行政長官已根據《立法會條例》宣布第七屆立法會自10月24日起終止運作，根據《基本法》第七十二 (五)條及《議事規則 》第15(1)條，在終止運作期間立法會主席只會應行政長官的要求召開緊急會議，因此，未能接納狄的要求。



宏福苑大火第三日，續有遺體抬出。（廖雁雄攝）

狄志遠：火災符合「對公眾而言有迫切重要性」

狄志遠今日（28日）發信致立法會主席梁君彥，要求就大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡事件提出緊急休會辯論，提出議案為《本會促請政府徹查大埔宏福苑大火事故，並對受災居民作出災善的安置》。

立法會主席梁君彥在火災事發當天在社交平台發帖慰問火災死傷者，並指「相信當局會徹查原因」。（廖雁雄攝）

他指此舉是依照《議事規則》的第 16(2)條，無需通告在休會期間動議待續議案，他指宏福苑事件具備「緊急性、重大事故、市民關心」，具備《規則》規定的「對公眾而言有迫切重要性問題」。

梁君彥：終止運作期間只能應特首要求開緊急會議

梁君彥晚上回信稱，這次嚴重火災導致多人傷亡，包括有消防員英勇殉職，他和市民及全體議員一樣，感到極其悲痛，衷心希望受影響居民盡快獲得適切支援，並期望類似事故不再發生。

狄志遠懇請主席從速批准本項緊急休會辯論申請。（黃浩謙攝/資料圖片）

但他提醒狄志遠注意，由於行政長官已根據《立法會條例》宣布第七屆立法會自10月24日起終止運作，根據《基本法》第七十二(五)條及《議事規則》第15(1)條， 在終止運作期間立法會主席只會應行政長官的要求召開緊急會議，因此，未能接納對方要求。