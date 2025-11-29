宏福苑大火｜住戶借用記者相機 長鏡望焦黑家園潸然淚下
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。全港哀悼，今日起一連三日所有政府建築物及設施將下半旗致哀，18區設公眾弔唁。數以千計家庭無家可歸，連日來也有住戶在附近廣福邨平台遙望，看着昔日的安樂蝸變成無情煉獄，只有無限傷感。其中一名住戶借用記者相機長鏡看望住所，禁不住掉下淚來。
居民陸先生與母親住在宏福苑其中一幢被波及大廈的單位，火警時沒有在家，其間亦在樓下快餐店等候。他說：「開頭冇諗住佢燒得咁犀利，因為早兩個禮拜中環嗰個又係燒晒啲網，第二日都搭返棚，點知（今次）燒晒入屋。」
由於距離較遠，陸先生向記者借相機長鏡頭看望單位情況，焦黑的畫面頓時放大，影入眼簾，他禁不住掉下淚來，看着叫人心酸。
儘管政府公布有不同類的援助，但實際情況未清楚。陸說：「我知道嘅資訊同新聞睇到一樣，就係佢話要調查起碼三四個禮拜。如果冇燒到，咁起碼可以攞翻少少財物啦！住就肯定唔住得。」現時一家人暫住其胞姐家中，今日將會到入境處補領證件。
