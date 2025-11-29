宏福苑大火｜小學生連日幫忙　推車派飯搬物資　「幫到人係唔重」

大埔宏福苑五級大火，至今造成128人罹難，逾70人受傷，約200人失聯。今早（29日）位於災區附近的廣福邨，有不少義工協力運送救援物資。有小學生擔任義工，又表示不怕貨重，「我覺得幫到人哋，已經係唔重㗎啦。」有中學生則跨區來幫忙，不介意露宿貨區，直言「因為香港人」。除了物資支援，亦有教會義工擔當聆聽者，為災民祈禱，「環境唔轉變，但係我哋內心可以點樣有力去面對。」



今早位於災區附近的廣福邨，有不少義工幫忙運送救援物資到貨車上。（洪芷菁攝）

小學生幫手搬物資 稱想為宏福苑居民出一分力

就讀小四謝同學表示，很開心能幫助居民。其朋友、就讀小五的袁同學在得知火災，有很多災民無法回家，「想為大埔宏福苑嘅人出一分力」，希望幫忙搬運物資。被問及幫運貨物時會否感到沉重，她就指：「我覺得幫到人哋，已經係唔重㗎啦。」

就讀小四謝小朋友（右）表示，很開心能幫助居民，而就讀小五袁小朋友（中）在得知火災，有很多災民無法回家，「想為大埔宏福苑嘅人出一分力」。（洪芷菁攝）

袁同學的媽媽、大埔居民劉女士表示，昨日9時半便帶兩位小朋友來做義工，幫助派發消毒用品、濕紙巾、火酒、生理鹽水、膠布等，直至晚上10時才會到家中，「都想出嚟幫下手做啲嘢。」她不禁哽咽表示，從新聞及社交媒體的影片看見很多人離世 ，故希望做義工，以求心安。

她續指，同兩位小朋友用平板手推車、拖車，向災民派發炒飯、水及奶茶、手機充電寶等，又周圍問災民，「有冇需要啊？有冇需要啊？」他們由下午3時到晚上7時行經街市、惠康門口及社區會堂等，休息片刻又再繼續。

中四同學連日支援 留宿貨區不怕辛苦 「因為香港人」

就讀中四、居住啟德的周同學，亦來幫忙搬運、分派物資及飯盒等。她留意到社交媒體有義工招募，便加入行列，並解釋「因為香港人」。她表示，這些物資由市民捐贈，會運送至其他區的倉庫、分流區，再由其他機構分發給災民。

她由昨晚6時多開始幫忙，並留宿貨區，「有位就瞓」，因為「有風吹」而睡眠質素不佳，再於凌晨4時起身搬運物資。雖然辛苦，她仍表示因為「鍾意香港呢個地方」。她指義工團都是市民自發組織，約有100多位，當中有大學生、中學生等。

就讀中四、居住啟德的周同學，她留意到社交媒體有義工招募，便加入行列，並解釋「因為香港人」。（洪芷菁攝）

有教會義工為居民禱告並聆聽他們的心聲。（洪芷菁攝）

傳道人聽災民心聲 稱有婆婆事發後失語

另外，作為庇護中心的中華基督教會馮梁結紀念中學附近，有不少教會義工為居民禱告並聆聽他們的心聲。

有中國基督教播道會的傳道人表示自發做義工，希望了解災民的內心情況，陪他們聊天，認為他們在獲得物資的同時，內心或仍有空虛，需要人去聆聽，故希望擔任聆聽者去陪伴他們。他們今日12時到達，並已與兩家災民談話。

該傳道人指，在星期四晚曾到災場，感覺災民很願意、亦很需要向他人講述自己的經歷。例如有一位婆婆表示自己在災難發生當晚無法說話或進食，「就算好多物資都好，佢根本食唔到。」直至第二晚才恢復一些食慾。

她表示，希望災民能擁有盼望、平安，有力去面對，「環境唔轉變，但係我哋內心可以點樣有力去面對。」另一位同行的傳道人就表示，在言談中感覺到災民的徬徨無奈，「可能幾十年嘅心血一日冇咗，但係佢哋都需要被聆聽同埋關心。」