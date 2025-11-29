宏福苑大火災｜居民重遇鄰居相擁慰問　憶逃生經過感幸運

大埔宏福苑五級大火奪去多條性命。經歷死裡逃生的居民，紛紛聚集在屋苑附近，他們互相擁抱、慰問，慶幸彼此平安無恙。



大埔宏福苑五級大火奪去多條性命。經歷死裡逃生的居民，紛紛聚集在屋苑附近，他們互相擁抱、慰問，慶幸彼此均平安無恙。（鄭嘉惠攝）

余太與女兒分別同住在宏泰閣及宏仁閣，余太指當時她在女兒宏仁閣家中，因為女兒著她到樓下吃下午茶，同時她們聞到有燒焦味， 以為有人在燒焊，於是關上窗戶準備離開單位，詎料到樓下發現大廈火光熊熊，管理員對她們喊道：「快點走！火燭啊！」，始知發生火警，立即帶同外傭一同逃生。她們逃到公園後，原本余太還想回家收拾貴重物品，但被管理員勸退。她憶述火勢蔓延得很快，很快就燒至宏泰閣。

余太憶指，當時管理員對她們喊道：「快點走！火燭啊！」始知發生火警，立即帶同外傭一同逃生。（鄭嘉惠攝）

余太回想當時感到猶有餘悸：「原來自己只差兩分鐘就無命！」當時余太完全不知道發生火警，「如果我喺窗見到火燭，我可能腳軟唔識行落嚟」。因為余太行動不便，當時由18樓乘升降機到大堂，下樓後升降機便停用，她指如果當時要跑樓梯逃生：「我實死」，幸女兒剛好喊餓，她們才能及時離開大廈。

余太今日（29日）屋苑一帶與鄰居相認，他們互相慰問，惟仍有一位街坊仍然失聯。至於財物方面，余太估計因為其宏泰閣單位外的竹棚和棚網沒有燒毀，估計單位沒有被火燒毀，但因為消防曾向單位射水，從單位的閉路電視可見，內裏已全濕透。

余太指當時她在女兒宏仁閣的家中，因為女兒著她到樓下吃下午茶，才能及時逃生。（鄭嘉惠攝）

同樣幸未被火警波及的楊先生住在宏道閣，因為他每天下午到會落樓到酒樓飲茶，而其妻子亦剛好因為感到不適，於是預料了下午2時看醫生，所以夫婦二人分別在火警發生時均不在家，避過一劫。

當時楊生沒料到火勢快速蔓延，原以為宏道閣與宏昌閣有一段距離，未必會被波及，豈料「一路咁快燒燒燒到嚟」，又指「我有一個街坊仲話想上去攞返啲嘢，我話：『你唔好上啦唔畀你入去㗎。出邊啲消防、警員封鎖晒，唔畀你入去㗎。』，現時他暫住他人住所，仍未知道單位有否燒毀，現時只能「望天打卦」。今日他亦碰到相熟鄰居，幸大家均平安，坦言「都算係咁。」

楊先生與妻子剛好不在家，避過一怯。（鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）

