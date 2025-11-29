宏福苑大火︱代失蹤者年邁親友揭相簿認屍　好友：個別燒焦難辨認

大埔宏福苑五級大火奪去多條寶貴性命，約200人至今仍然失聯。為縮短家屬對親友生死未卜的煎熬，警方在大埔社區會堂設辨認處，提供照片供家屬認人。市民李先生為尋找認識十多年的好友，強忍傷痛，一連兩日進入會堂翻閱相片，可惜至今仍未有發現。



大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

李先生的好友住在宏泰閣，由於對方親屬年紀大，為免驚動長者，於是自告奮勇到社區會堂翻查相簿協助認人。他昨日下午曾到來，未有發現，今日（29日）再來看看是否有更新資料：「昨天大概有20頁左右，今日已經30至40頁。」無奈仍然未有發現。

李先生描述稱，工作人員會給一本相簿，每名遇難者有兩張相同相片，分別為實體照片及打印照片，供市民逐頁翻閱。他形容辨認過程困難：「雖然大多數相片都比較清晰，看得到人樣，但好多都係閉上眼的表情，都辨認得到，但個別遇難者外表被燒焦，增加辨認困難。」

另外，進入會堂人士需要登記身分證，以及說明與被尋人的關係等；另外，現場有社工提供輔導：「如果受唔着就不要看，或者看到一半覺得受不了也可以叫停，他們會讓你離開。」

他計劃稍後前往沙田富山殮房，但坦言作好心理準備，但仍會繼續尋找：「可能（佢）昏迷去咗醫院而聯絡唔上，或者……我諗可能就係向不好嘅方面諗，大家都明。」

踏入第四天，不斷有巿民到附近的廣福邨平台放上鮮花致意。（翁鈺輝攝）

▼銅鑼灣摩頓臺活動中心設弔唁▼

▼周四（27日）警方在廣福社區會堂設認屍處▼