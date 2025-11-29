宏福苑大火︱市民促嚴懲違規者 律師義助追責：沉冤未雪難安心
撰文：林澤鋒 黃偉民
出版：更新：
大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。全港哀悼，今日（28日）起一連三日所有政府建築物及設施將下半旗致哀，18區設公眾弔唁。其中北角社區會堂陸續有熱心巿民前來鞠躬及留言，有熱民感同身受，怒斥政府監管不足，承建商不負責任。
+1
巿民黃生是大律師，正參加義務工作，希望在法律層面上協助居民。他說：「要追究責任，一定有人為因素存在。我希望幫到手，一日無正義得到，沉冤未得到得雪，啲人都唔安心。」
他批評政府辦事不力：「係做緊嘢，但遲咗，通常都係死咗人先做，無咩意思。係監管不力，巡查唔夠力。唔係第一次大火，今次最嚴重啫，問題就係次次都係咁。」他形容心情「好沉重、好唔應該」。
另一位前來弔唁的吳先生促請政府嚴肅跟進處理：「要好強烈去監管大維修，真係要嚴重訂罰則同懲罰呢啲不負責任嘅承建商，用唔合格嘅物料。特別係有咁多人住嘅地方，唔係空置地盤呀！睇見個做法好震驚，點解可以咁樣8幢樓一齊做，圍封晒，用唔係燒唔着嘅物料，一有事就咁大件事囉！」
吳先生認為，除了物質上的須要，也要關注災民的情緒，寄語香港人、大埔人「頂住」。
巿民黎小姐亦盼死者得以沉冤得雪，她指出不能理解8幢樓同時圍封的做法。「做工程嘅，將心比心，唔好話發生意外啦，夏天被圍住，都冇可能發生，有良心嘅人聽到都感到憤怒。」
宏福苑大火︱代失蹤者年邁親友揭相簿認屍 好友：個別燒焦難辨認大埔宏福苑大火︱居民排隊申請災民證及應急錢 輪候時間約2小時宏福苑大火災｜沒受波及宏志閣 1屋5貓斷水糧 貓主憂心盼救毛孩宏福苑大火災｜入境處安排專車 庇護中心接載災民補領身分證宏福苑大火｜濃煙圍困獲拉入屋暫避 夫婦謝鄰居無私拯救：好偉大宏福苑大火︱600名災難遇害者辨認組入宏福苑 助辨認遺體及蒐證宏福苑大火｜18區設公眾弔唁 巿民鞠躬留言 默默送上安慰和祝福宏福苑大火｜廣福邨物資站清場 義工：不會浪費將續送到災民手中