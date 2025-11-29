宏福苑大火｜社工系女生發起Free hug支援義工　3分鐘內獲5人擁抱

大埔宏福苑五級大火，至今造成128人罹難，逾70人受傷，約200人失聯。今日（29日）下午，有中大社工系三年級學生傅同學發起「Free hug」（免費擁抱）行動，主要支援現場的義工，希望透過擁抱，讓他們覺察自身情緒。她表示，站立約3分鐘，便已有5個人前來與她擁抱，當聽到對方真誠的一句「加油」、「辛苦你！」，仍讓她深受感動。「但嗰一刻都係好emotional。」



社工女生化身史迪仔抱抱義工發送正能量

穿上一身藍色史迪仔服裝、就讀中大社工系三年級的傅同學（Carmen），近日在大埔目睹許多義工充滿熱誠卻無所適從，於是發起「Free Hug」行動。她從社交媒體上看到不少人表示「好多人，但係我唔知點幫手」，有人亦因場面沉重而不敢說話，這促使她決定以自己擅長的擁抱來提供支持。

傅同學表示，這類「Free Hug」屬於非正式介入，主要目的是支援現場義工。（洪芷菁攝）

行動前日，她剛在大埔文娛中心為物資統籌忙碌超過12小時。「然後我返到宿舍狂喊，我係喊咗10分鐘，我停唔到完全。」她描述當時因工作腎上腺素急升，「做嘢做嘢！好匆忙好匆忙！」直到放鬆後情緒才猛然湧現。經過一日休息，她重整心情，決定發起「Free Hug」並動員更多人。

下午5時，她採取更主動的方式，一邊在場內遊走，一邊向有需要的人提供擁抱。（洪芷菁攝）

這並非傅同學第一次嘗試「Free Hug」。她過去從事性別工作時，就曾舉起「我係性小眾，你願唔願意抱我？」的標語，深信擁抱能傳遞支持。她表示，最初雖打算獨自前來，但隨後開始召集夥伴，並主動聯絡專業社工與輔導員提供支援，確保有需要的人能獲得即時協助。

在實際擁抱環節中，傅同學嘗試了多種不同的方式進行。訪問前，她曾戴上眼罩靜靜站立，等待有需要的人前來擁抱，僅站立約3分鐘，便有5位市民主動上前。儘管事前已做心理準備，但每當聽到對方真誠地說出「加油」、「辛苦你！」時，她仍深受感動，「但嗰一刻都係好emotional」。

傅同學與其他同學自製的標語紙牌。（洪芷菁攝）

她續指，有一位女士在她對面大聲鼓勵道：「見到你遮住隻眼，但係見到你嘅鼻、面容都比較哀傷，我哋都要照顧好自己先！我哋唔想比其他人覺得我哋散播哀傷，我哋要留返正能量比其他人。」她表示，明白對方是在關心自己，當時亦有其他社工及同伴支持她。

下午5時，她採取更主動的方式，一邊在場內遊走，一邊向有需要的人提供擁抱，其間有不少外傭姐姐與她擁抱。其後，她換下服裝，與其他另外5至6位義工同伴，繼續提供免費擁抱。

傅同學強調，這類「Free Hug」屬於非正式介入，主要目的是支援現場義工。他們常因自己非災民身份而忽略情緒需要。故此，她希望透過擁抱，讓大家覺察自身情緒，至於更深層的災民心理創傷，則需由專業人士輔導。

目前，她已建立約50至60人的義工群組，成員多來自各大學的學生，或就讀社工系學生。今日已有十多位義工到場，但她強調仍需專業人士支援，會持續邀請相關專業人士加入。

她也提醒，「Free Hug」提供者需有長時間心理準備、情緒覺察經驗及相關背景，「因為那一刻承受的情緒或自己產生的情緒都好多」，一般不建議貿然嘗試。