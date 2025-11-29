宏福苑大火｜128人死44遺體未辨認　150人失聯但100個案資料零碎

大埔宏福苑五級火發生至今已踏入第四天，死亡人數暫未再有上升。警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢今日（29日）下午4時許，交代最新進展，指死亡人數維持在128人，傷者人數為83人，當中44具遺體未辨認。另她提到有150人未聯絡得上，但當中100個個案資料不全。



政務司副司長卓永興（中）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）、勞工及福利局局長孫玉菡（右二）、警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻（右一）、警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢（左一）將於下午4時45分見傳媒。（林振華攝）

曾淑賢指，火警發生當晚（26日）下午6時，警方已成立傷亡查詢組並開設10條熱線1878 999。截至今日（29日）下午3時，事件中有128名市民死亡，83名傷者。

警方傷亡查詢組結合現場搜救資料，目前確認84名死者及37名傷者屬於報失聯人士。另外有44名死者有待遺體辨認，警方已陸續通知家屬進行初步辨認程序。

在報稱失聯人士中，我們成功聯絡到144人確認安全。目前仍有約150名市民未聯絡上，當中約100個個案資料比較零碎，例如報案人不清楚朋友是否真的住在宏福苑，或只知花名、多年沒聯絡等。警方會逐一聯絡報案市民獲取更多資料推進調查。

警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢。（林振華攝）

截至今日（29日）下午3時，事件中有128名市民死亡，83名傷者。（黃學潤攝）