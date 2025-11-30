宏福苑大火｜據悉建造業議會叫停竹棚課程及考核　工會批模糊焦點

大埔宏福苑五級大火導致128人死亡，79人受傷。宏福苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延，政府上周四（27日）稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖。據了解，建造業議會前日（28日）召開緊急會議，決定叫停竹棚工人培訓課程及考核，已經報讀及報考的工人可繼續完成，議會又決定相應增加金屬棚架工人的培訓名額。



有建築業界人士表示這意味着竹棚工藝不會再有「新血」入行，持牌工人會隨着他們退休愈來愈少。建造業總工會理事長周思傑認為此舉是模糊焦點，把釀成火災的一系列工程管理及質問題歸咎於竹棚。他認為可以減少竹棚培訓學額，但議會及政府應與業界「坐低傾係咪要一刀切停晒佢」，又指竹棚在狹窄施工環境較有優勢。《香港01》正向建造業議會查詢。



據了解，建造業議會前日（28日）召開緊急會議，決定叫停竹棚工人培訓課程及考核，已經報讀及報考的工人可繼續完成，議會又決定相應增加金屬棚架工人的培訓名額。（建造業議會圖片）

據悉建造業議會叫停竹棚中工及大工課程

《香港01》從多個消息來源得悉，建造業議會上周五（28日）召開緊急會議，會上表示將暫停竹棚工人培訓課程及考核。現時已報讀及報考的工人可以繼續完成，但之後不會再開新班，議會又決定相應增加金屬棚架工人的培訓名額。

現時建造業議會提供兩種竹棚工藝課程及測試，分別為「中工」及「大工」，是竹棚工人入行的必經之路。在「中工」考試中，工人需完成筆試及實務試，將試場提供的棚架繼續加搭一幅排柵及橋架。至於「大工」則需要完成半小時筆試，及6個半小時的實務試，測試考生如何使用個人防護設備，檢查、維修及拆棚架，並按圖蓋搭新棚架及排柵。

業界：一刀切取代竹棚的前期行為

有不願具名的建築業界人士表示，議會課程是「白紙」工人升「中工」，再升「大工」的唯一途徑，形容議會決定是「一刀切取代竹棚」的前期行為。

建造業總工會理事長周思傑認為，隨着金屬棚架搭建更方便及成本價下降，愈來愈普及是不爭的事實，市場亦會自然去淘汰竹棚。不過在一些較狹窄的施工環境，竹棚較為合適，仍有一定優勢。

他認為業界對於逐步採用金屬棚架持開放態度，可以減少竹棚的學額，但是不應該「一刀切」叫停課程，希望業界、議會及政府可以「坐低傾」。

我哋唔好將個焦點模糊，即係究竟竹棚定金屬棚架耐火啲。其實成個問題係施工嘅管理、程序、安全、監管各樣嘢出咗啲問題，一連串嘅問題引致今次世紀大災難，所以我哋唔好斬腳趾避沙蟲。 建造業總工會理事長周思傑

建造業總工會理事長周思傑認為叫停竹棚課程及考核是模糊焦點，把釀成火災的一系列工程管理及質問題歸咎於竹棚。（資料圖片/盧翊銘攝）