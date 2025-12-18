香港義工指數微升　受訪市民平均每周做1.5小時義工　長者達9小時

義務工作發展局今日（18日）公布「香港義工指數」，今年微升至100.28。調查發現，市民對義務工作在促進社會和諧及包容方面，在5分制下首次錄得超越4分的平均分。今年研究亦發現，受訪市民平均每周投入約1.5小時於義務工作，而對義務工作較為投入的市民每周投入約2小時於義務工作；雖然60歲或以上的長者在義工群體中比例較少，只佔6.2%，但其平均每月參與義工服務時間達9.14小時。



「2025香港義務工作調查」發布會上，義務工作發展局主席彭韻僖律師（中）、總幹事李佩琪（右四）、恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒（左三），與跨代家庭義工周倩雯（右三）、莊詠晴（右二）、莊栢羽（右一），以及警察義工服務隊義工代表黃宇濤（左二）和林婉華（左一）一同合影。（義務工作發展局提供圖片）

黃宇濤及林婉華同屬警察義工服務隊，並積極邀請家人及不同界別的朋友參與服務，不斷擴展義工網絡。在近日大埔宏福苑火災中，二人亦第一時間響應義工隊的召集，前往協助。黃宇濤說：「義工隊可以提供一個有組織的協調平台，能更有效整合資源；我們特別招募了一些有車的同事，負責接送災民前往新屋苑，螞蟻搬家，力量卻非常強大。」

曾參與大埔宏福苑火災支援的義工黃宇濤（右）及林婉華（左）分享參與大型活動與突發事故義工服務的經驗。（義務工作發展局提供圖片）

周倩雯受母親影響，自小時常參與社區服務，現時亦每月帶同子女投入義工行列，她希望讓孩子從小在生活中體會助人為樂的精神。兩名子女在學校亦積極加入公益少年團及學生大使計劃，而幼子Cyrus更自學魔術、劍球等技能，期望在探訪時為長者帶來歡樂；長女莊詠晴曾獲傑出青年義工獎，現更主動在校內組織義工小組，帶領來自不同國籍、甚至從未接觸義務工作的同學踏出第一步，將關懷延伸至更廣的社群。

周倩雯深信學校角色關鍵：「學校的帶領非常重要，可以在孩子心中埋下種子，然後慢慢散播開去。」

家庭義工周倩雯（右）、與女兒莊詠晴（中）及兒子莊栢羽（左）分享參與義工服務心得及得著。（義務工作發展局提供圖片）

「2025香港義務工作調查」恒生大學知識交流學院的研究團隊獨立進行，於今年8月22日至9月26日期間，以街頭訪問及線上問卷形式收集了總共714位市民對義務工作的看法。

今年香港義工指數輕微上升，主要來自市民對義務工作「能促進社會和諧及包容」的評分提升，相關項目的平均分由去年的3.75升至3.94；同時市民對義務工作的興趣度亦較去年上升，相關分數由3.70上升至3.89。義工局認為，整體而言，市民更加肯定義務工作的社會價值，也更願意幫助社會上弱勢的群體，是推動今年指數微升的主要原因。

恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒指出，長者義工是一股不可或缺的社區力量。（義務工作發展局提供圖片）

負責是次調查的香港恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒表示，研究顯示受訪者平均每周參與義務工作約1.5小時，而本港的核心義工群仍以女性及青年群組為主，當中女性佔整體義工人口約66.8%，而39歲或以下的青年比例較高（64.6%），他們對義務工作的投入度及興趣度，較過去三年沒有參與相關服務的市民分別高出86.9%及21.3%，即他們會更主動留意義工招募及多次參與義務工作。

他指雖然60歲或以上的長者在義工群體中比例較少，只佔6.2%，但其平均每月參與義工服務的時間 (9.14小時) ，卻分別高於青年和壯年的兩個年齡組別29.2%和11.3%，特別是那種需要深度參與的義務工作，長者仍是一股不可或缺的社區力量。

義務工作發展局主席彭韻僖律師表示，早前大埔宏福苑火災事件中，香港人展現出毋庸置疑的義務精神。（義務工作發展局提供圖片）

義務工作發展局主席彭韻僖律師表示，去年首度推出的香港義工指數旨在為本地義務工作發展提供客觀而具參考價值的量化指標。過去業界對義工參與的了解多集中於服務時數及參與義務工作的人數，而設立指數讓我們更全面掌握市民對義務工作的投入度、興趣度以及有多認同義務工作所衍生出的社會效益多個不同層面的變化，並以數據協助社福界、教育界及企業能在義務工作發展策略上作更精準的規劃。

她續說，早前大埔宏福苑火災事件中，香港人展現出毋庸置疑的義務精神，不少市民及機構主動透過網絡尋找參與義務工作的渠道，各行各業發揮所長，為災民提供支援，印證了市民認同義務工作對社會產生的支持作用，尤其在危難和艱苦的時間，義務工作有著重要的社會作用及意義，促進社區團結。

義務工作發展局總幹事李佩琪表示，數反映市民對義務工作的投入正在加深。（義務工作發展局提供圖片）

該局總幹事李佩琪表示，指數反映市民對義務工作的投入正在加深。她指只要社會各界攜手為市民創造第一次行義的機會，便能有效推動長遠參與，壯大香港的義工力量，營造更互助、更包容的社會。