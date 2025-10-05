宋芝齡中秋節前夕銅鑼灣探長者 率義工團派發1000個月餅
撰文：潘耀昇
中秋節將至，服務灣仔區的灣仔青年聯會主席、自由黨灣仔支部主席宋芝齡在佳節前夕，聯同義工團到勵德邨、跑馬地、銅鑼灣等大廈家訪，派發1,000個月餅。家訪期間，發現有長者需要安排上門接受物理治療服務，及專科門診預約服務，代為聯絡相關部門協助處理。
她說，探訪活動由9月30日至10月2日，每天朝九晚六穿梭灣仔大街小巷，沒有隆重儀式，只有彎腰遞禮、坐下傾聽的樸實互動，街坊的一句「多謝你哋記掛」或送來的自家糖點，都讓平凡瞬間變得格外珍貴，形容總是忍不住說：「我真係好鍾意呢份工㗎！」
宋芝齡首次以灣仔青年聯會主席身份，與青聯義工團派發1,000個月餅，到勵德邨、跑馬地、銅鑼灣等大廈，走訪懷舊店舖和單棟樓家庭，期間探訪超過90歲的長者。有長者需要安排上門物理治療服務及專科門診預約服務，聯會聯絡相關部門協助處理。
這次「走近13區」的行動，沒有隆重儀式，只有彎腰遞禮、坐下傾聽的樸實互動。街坊們的一句「多謝你哋記掛」，或是塞來的自家糖點，都讓這些平凡瞬間變得格外珍貴。
預告舉辦更多社區送暖活動
今次參與家訪活動的包括銅鑼灣協進會，以及銅鑼灣關愛隊。宋芝齡說，不僅是愛心送贈，更感受到社區人與人之間的情誼。她預告灣仔青年聯會未來會繼續有更多社區活動，將溫暖帶到更多角落。
