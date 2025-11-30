宏福苑火災｜殉職消防員同學到場悼念　隱約聞到燒焦味「更心痛」

大埔宏福苑火災死亡人數增至146人，當中包括消防員何偉豪，今日到宏福苑封鎖線外悼念死難者的市民全日不停，當中包括李小姐及兒子，母子排隊兩小時才到悼念位置。她和何偉豪原來是小學同學兼朋友，在受訪期間一度哽咽，形容對方生前是一個「搞笑」的人。



李小姐說，親身到災場時，震撼感覺更加強烈，空氣中隱約聞到燒焦味，「咁就更加心痛。」



大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者。人龍沿着林村河旁排隊，看不到龍尾。（廖雁雄攝）

憶殉職消防員何偉豪：成日大家整蠱大家、又成日俾老師罰

不願上鏡受訪的李小姐今天與兒子一同來到廣福休憩處悼念，但人龍頗長，兩母子中午約3時開始排隊，至下午約5晚才成功獻花。李小姐表示，上周三（26日）聽聞殉職消防員姓何的時候未有為意，直至見到相片後，才驚覺殉職消防員是小學同學和朋友何偉豪。

李小姐續說，當下感到愕然，需數日時間消化，訪期間她一度哽咽。她形容何偉豪生前是一個「搞笑」的人，「佢坐係我隔籬，成日大家整蠱大家，又成日俾老師罰，都係好開心嘅。」

殉職消防員何偉豪。（消防處提供圖片）

談及災情，李小姐說：「喺新聞上面睇到咁震撼，但直接親身嚟到嘅時候個感覺就更加強烈，同埋亦都可能仲隱約聞到嗰陣味（燒焦味），咁就更加心痛。」

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海，不少人感觸落淚 。（廖雁雄攝）

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海，有小朋友繪畫了心意卡，冀逝者一路好走 。（廖雁雄攝）

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，不少人難忍悲傷，感觸落淚，與親友互攡慰藉。（廖雁雄攝）

中學生由葵芳特地到大埔悼念：受影響的人餘生都健康

廣福休憩處內的一個涼亭，貼滿市民以便利貼寫上的悼念字句，包括「逝者安息」、「願一路好走」等。

從葵芳特意來到此處的中學生林同學，在紙張上寫上「願死者安康。受影響的人餘生都健康」的字句。她曾就讀大埔區的小學，幸好得知居於此處的同學都安然無恙。她認為慘劇本來不應發生，承建商不應使用發泡膠封上窗戶，應為事件負上責任，期望政府向災民交代事情始末。

從葵芳特意來到悼念的中學生林同學認為慘劇本來不應發。（董素琛攝 )

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者。人龍沿着林村河旁排隊，入夜後到來的市民仍絡繹不絕 。（廖雁雄攝）

在災場對出的廣福休憩處，不少人將寫上字句及祈望的紙條貼在凳及柱上，佈滿整個涼亭，如有人寫「逝者已去，望節哀，也願傷者早日康復」、「一路好走，天堂上沒有傷痛」。亦有人在該處擺放鮮花及紙鶴，悼念死者。

除希望逝者安息及感謝消防員付出的字句外，亦有人希望當局徹查真相，寫上「人在做天在看，有良心的必須揭露真相！否則冤魂不息」。