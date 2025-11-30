宏福苑大火｜深水埗怡閣苑塑膠板封窗　房屋局審查組令停工擬檢控

大埔宏福苑五級火造成慘重傷亡，大批居民無家可歸。政府發言人周日（11月30日）表示，由政務司司長、政務司副司長和財政司副司長分別領導工作組，正全力以赴推展支援善後及調查工作。其中，房屋局轄下的獨立審查組在特別巡查行動中發現，深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，已即時要求項目註冊承建商移除塑料膠板，並會諮詢法律意見考慮作出檢控。



屋宇署特別行動 已巡查319幢外牆維修樓宇

政府發言人指出，由於發現深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，為審慎起見，審查組亦命令該項目暫時停止工程，並已要求該承建商為項目進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待審視及確信其具備有效的安全管理系統，才會考慮讓承建商恢復進行工程。

另一方面，屋宇署繼續進行特別巡查行動，截至周日已巡查319幢進行外牆維修的樓宇，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。除周六已公布發現的兩幢有塑膠板遮封窗戶的樓宇（已經按政府指示陸續移除），屋宇署暫未有再發現有發泡膠或塑膠板遮封窗戶的樓宇。

勞工處已巡查51地盤 發45書面警告及提兩宗檢控

而勞工處於11月28日起展開全港性特別執法行動，巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的保護幕（俗稱「棚網」）的阻燃性認可標準，以提高對工人的職業安全保障。截至周日，勞工處已巡查51個建築地盤，共發出45份書面警告及12張敦促改善通知書，並提出兩宗檢控。

宏福苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延，政府上周四（27日）稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖。（廖雁雄攝）

審查組已視察宏福苑150單位 整體結構沒有即時危險

至於宏業建築工程有限公司為宏福苑大維修工程承建商，房屋局轄下的獨立審查組周六已根據《建築物條例》發出命令，勒令相關維修工程立即暫時停工。

政府發言人稱，繼周六（29日）完成視察宏福苑宏仁閣、宏道閣及宏昌閣首兩層的樓宇整體結構安全情況，截至周日下午5時，房屋局獨立審查組聯同房屋署超過100名專業人員，已進一步完成視察宏建閣、宏泰閣、宏盛閣和宏志閣，兩日內共完成視察超過1,500伙單位，宏新閣和宏昌閣的視察工作亦已同步展開。

根據專業人員暫時評估，已視察樓宇的整體結構沒有即時危險，但少量單位結構損壞較嚴重。房屋局已聯絡緊急維修承建商盡快完成相關鞏固工程，讓警務處及消防處人員能夠盡快進入單位搜證及其他行動。