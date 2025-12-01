宏福苑火災｜九龍殯儀館弔唁 周二頭七設法師誦經 附留言連結
九龍殯儀館一連三日（11月30日至12月2日）開放禮堂，供市民悼念大埔宏福苑遇難者。明日（2日）是火災發生後第七天，亦是遇難者的「頭七」，殯儀館將有佛教及道教法師誦經。大眾可以到殯儀館網站留言，表達對遇難者及災民的心意，留言內容會在禮堂內投影。
位於大角咀楓樹街的九龍殯儀館東海堂，昨日（11月30日）由下午4時開放至9時，有花藝師獻上花海。九龍殯儀館facebook專頁表示，昨日到訪市民獻花悼念、弔唁留言、燭光前默禱、摺紙鶴、摺金銀。
儀式雖然簡單，卻讓哀傷有了出口，也讓大家在互相陪伴中得到療癒。
禮堂今日早上10時至晚上時開放，大眾可以獻花悼念，晚上7至9時則有佛教儀式。明天（2日）是死者的「頭七」，禮堂同樣朝十晚九開放，下午2時5時有佛教法師團隊主持誦經，到6至9時則有道教儀式。
市民可以到殯儀館網站留言，字句將於禮堂內投影。
